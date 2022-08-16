استطلاع: غالبية البريطانيين يعتقدون أن الحكومة لا تقدم الدعم الكافي‎‎

أ ش أ

وجد استطلاع رأي جديد أجرته شركة إيبسوس العالمية لأبحاث الأسواق، أن ثلثي المستطلع آرائهم يعتقدون أن الحكومة البريطانية لا تقدم الدعم الكافي للمساعدة في تكاليف المعيشة في ظل الازمة الاقتصادية العالمية.

وجد الاستطلاع بحسب صحيفة (الجارديان) البريطانية، أن 66 % من المستطلعين يعتقدون أن الحكومة البريطانية لا تقدم مساعدة كافية حيث عادت فواتير أسعار الطاقة في تزايد مرة أخرى بينما يعتقد 28 % فقط أن الإجراءات الحالية من قبل الحكومة البريطانية صحيحة أو أنهم يقدمون أكثر من اللازم لشعب المملكة المتحدة.

ووجد الاستطلاع أن 44% يثقون في حزب العمال البريطاني لإدارة الضرائب والإنفاق في بريطانيا ارتفاعًا من 35% في يوليو الماضي وبفارق 7 نقاط على حزب المحافظين البريطاني، وفيما يتعلق بخفض تكاليف المعيشة، أعرب 45 % من المستطلعين عن ثقتهم في حزب العمال البريطاني بينما وثق 30% فقط بالمحافظين - وهو ما يزيد عن ضعف الفجوة بين الحزبين في يوليو الماضي.

وبحسب (الجارديان)، فإن تلك الأرقام تمثل تدهورًا في موقف الحكومة البريطانية الحالية في نظر الجمهور منذ أن أعلنت آخر مرة عن إجراءات لمساعدة الأسر على تجاوز أزمة غلاء المعيشة في أواخر مايو الماضي حيث انخفضت نسبة المستطلعين الذين قالوا إنالحكومة لا تفعل ما يكفي من 76% إلى 49%.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الصورة الاقتصادية المتدهورة في البلاد عكست هذا الاتجاه حيث تشير التوقعات من بنك إنجلترا إلى أن التضخم سيصل إلى ذروته في حين من المقرر أن ترتفع أسعار الطاقة العام المقبل.

وبدوره، أوضحت المديرة الإدارية للشؤون العامة في إيبسوس ترينه تو، أنه مع استمرار ارتفاع تكلفة المعيشة لن يكون من المفاجئ رؤية مستويات عالية من المستطلعين تقول إن الحكومة البريطانية لا تقدم الدعم الكافي.

وأضافت أنه من "الملحوظ أن مستويات عدم الرضا عن الحكومة آخذة في الارتفاع حتى بين الناخبين المحافظين حيث قال 55% منهم الآن إنه لا يتم تقديم الدعم الكافي".

وكان رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون اعترف بنفسه الشهر الجاري بأن إجراءات الدعم الحالية غير كافية لكنه استبعد اتخاذ مزيد من الإجراءات قبل إعلان خليفته كرئيس للوزراء في 5 سبتمبر المقبل.