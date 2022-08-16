إغلاق 20 ورشة و24 محالا تجاريا لمخالفة مواعيد الإغلاق بالمحلة فى الغربية

الغربية عادل ضرة

أكد اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز و مدينة المحلة الكبرى على إستمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح و غلق المحال التجارية و المولات و المطاعم و الكافيهات و الورش.

حيث تم تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية تحت إشراف المهندس حيدر عطا الله نائب رئيس المدينة ويتم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم و المولات وذلك للالتزام بتطبيق الاجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام و حيث تم غلق 20 ورشة و 24 محال تجارى و ذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ15 محل لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء