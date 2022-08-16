إغلاق 20 ورشة و24 محالا تجاريا لمخالفة مواعيد الإغلاق بالمحلة فى الغربية

أكد اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز و مدينة المحلة الكبرى على إستمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح و غلق المحال التجارية و المولات و المطاعم و الكافيهات و الورش.
حيث تم تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية تحت إشراف المهندس حيدر عطا الله نائب رئيس المدينة ويتم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم و المولات وذلك للالتزام بتطبيق الاجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام و حيث تم غلق 20 ورشة و 24 محال تجارى و ذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ15 محل لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء
أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة في بيان له على استمرار أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة و الأرض الزراعية فى المهد تحت إشراف المهندس حيدر عطاالله نائب رئيس المدينة و المهندس سامي حاتم مدير بناء وتنمية القرية و بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية حيث تم إزالة 7 حالات تعدى على الأرض الزراعية فى المهد بمساحة 5 قيراط كما تم إزالة 15 حالة تعدى على أملاك الدولة باجمالي مساحة 521 مترا مربعا.
وأضاف رئيس المدينة بأنه تم إزالة 7 حالات تعدى على الأرض الزراعية فى المهد عبارة عن قواعد و أعمدة خرسانية و مبانى وأسوار بالبلوك على مساحة 5 قيراط بالوحدة المحلية العامرية (قرية السجاعية وعزبة ساكس) وفى إطار أعمال الموجة 20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة (المرحلة الأولى) تم إزالة 7 حالة تعدى على رى شرق المحلة بمساحة 466 متر مربع كما تم إزالة 8 حالة تعدى على صرف شرق المحلة بمساحة 55 متر مربع.
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