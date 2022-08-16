إعلام أفغانى: الفيضانات تتسبب فى دمار بالعديد من الأقاليم شمالى البلاد

أ.ش.أ

ذكرت وسائل إعلام أفغانية اليوم الثلاثاء، أن الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت العديد من الأقاليم في شمال أفغانستان تسببت في حالة من الفوضى والدمار بهذه الأقاليم، ومن بينها إقليما باروان وبانجشير.

ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية عن مصادر محلية قولها إن آلاف من أفدنة الحقول الزراعية في إقليم باروان تعرضت للدمار، بالإضافة إلى تعرض مئات المنازل لأضرار جسيمة من جراء الفيضانات.

وقالت المصادر إنه تم إغلاق طريق باروان / باميان الرئيسي أمام حركة المرور بسبب الفيضانات المدمرة.

وذكرت الوكالة الأفغانية أن الفيضانات أدت أيضا إلى فقدان العديد من الأشخاص، ولذلك فإنه من المحتمل أن يتزايد عدد الضحايا الذين لقوا حتفهم أكثر من العدد المعلن وهو 31 ضحية، بالإضافة إلى 17 مصابًا.

وجدير بالذكر أن الأمطار الغزيرة والفيضانات كانت قد اجتاحت عددا كبيرا من القرى والمناطق في شرق ووسط أفغانستان منذ عدة أيام مما أدى إلى حدوث أضرار جسيمة بالممتلكات وسبل المعيشة وتدمير حوالى 2900 منزل، وذلك بالإضافة إلى تأثير مياه الفيضانات الجارفة على البنية الأساسية مثل الطرق والجسور هناك، ومع ذلك فإن السلطات الإقليمية ومنظمات الإغاثة تقول إن عمليات تقييم حجم الأضرار مازالت جارية.

ومن ناحية أخرى، فإن إدارة الأرصاد الأفغانية حذرت من احتمال هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات جديدة في 22 إقليمًا عبر أنحاء أفغانستان والعديد من الأقاليم الأخرى.