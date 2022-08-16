إزالة 84 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة ضمن الموجة 20 لإزالة التعديات بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها، وذلك خلال المرحلة الأولى من الموجة "الـ 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة"، مشدداً على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة، والذى يأتى ضمن تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء بإزالة التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

من جانبها، نفذت الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، أعمال إزالة 84 حالة تعد بالبناء على أراضى أملاك الدولة، لولاية (الوحدات المحلية والري والصرف وحماية النيل)، بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة أجهزة الدولة، ليصل إجمالى ما تمت إزالته منذ بدء الحملة، 184 حالة تعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية وممثلي جهات الولاية بضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على ما تم استرداده من أراضي أملاك الدولة ووضع لافتات موضحا عليها أراض أملاك الدولة ولا يجوز التعامل عليها.