إزالة 71 حالة تعد بكفر الشيخ ضمن المرحلة الأولى من الموجة 20 لإزالة التعديات

كفر الشيخ - محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على استمرار أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، والتي بدأت أعمالها يوم 13 أغسطس الجارى، وذلك على ثلاث مراحل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ المرحلة الأولى لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجة الـ20، وأسفرت الحملة خلال اليوم الثالث عن تنفيذ إزالة 20 حالة تعد على مساحة 6355 مترا، وجملة ما تم تنفيذه خلال الثلاثة أيام، منذ بدء الحملة 71 حالة تعد على مساحة 8165 متراً، و 12 فدانا و11 قيراطا و21 سهما.

كما شنت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة بيلا، اليوم الثلاثاء، حملة موسعة لضبط الأسواق ومراقبة السلع الغذائية والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، وبمشاركة الطب البيطري والصحة والتموين والبيئة والإشغالات.