إزالة 71 حالة تعد بكفر الشيخ ضمن المرحلة الأولى من الموجة 20 لإزالة التعديات

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على استمرار أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، والتي بدأت أعمالها يوم 13 أغسطس الجارى، وذلك على ثلاث مراحل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ المرحلة الأولى لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجة الـ20، وأسفرت الحملة خلال اليوم الثالث عن تنفيذ إزالة 20 حالة تعد على مساحة 6355 مترا، وجملة ما تم تنفيذه خلال الثلاثة أيام، منذ بدء الحملة 71 حالة تعد على مساحة 8165 متراً، و 12 فدانا و11 قيراطا و21 سهما.
كما شنت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة بيلا، اليوم الثلاثاء، حملة موسعة لضبط الأسواق ومراقبة السلع الغذائية والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، وبمشاركة الطب البيطري والصحة والتموين والبيئة والإشغالات.
جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة تكثيف أعمال مراقبة الأسواق والمحلات والعمل على تقديم منتج جيد وآمن للمواطنين وعدم احتكار السلع والتلاعب في الأسعار، ومدى الإلتزام بالقوانين والاشتراطات الصحية والبيئية.
ترأس الحملة، جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، والدكتور السيد عبد الهادي، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة، وعبد الفتاح سالم، مدير إدارة تموين بيلا، وعضوية عبد الجليل صبري، نائب رئيس المدينة، وعلاء عبد الرسول، مفتش مالي وإداري بالمحافظة، والدكتور رامي سلامة، مدير إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بإدارة بيلا البيطرية، وربيع حافظ، مفتش أغذية بإدارة بيلا الصحية، ورضا بدوي، مدير الرقابة التموينية ببيلا، وعادل سيف، بإدارة البيئة ببيلا، ومسعد صوان، مدير إدارة الإشغالات.
وشملت الحملة المرور على الأسواق التجارية ومحلات البقالة والجزارة والمطاعم والكافيهات بنطاق مدينة بيلا، وسط تواجد فرق من التموين والصحة والبيئة والطب البيطري من أجل تحرير المحاضر اللازمة وإعدام كافة المخالفات والأطعمة الفاسدة.
وأسفرت الحملة عن تحرير 20 محضرًا، منها 5 محاضر صحية عبارة عن «4 محاضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضر اشتراطات نظافة صحية»، و5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية متنوعة النشاط، ومحضر ضبط 20 علبة سردين مستورد بدون أي فواتير، ومحضر ضبط كميات من الكبدة والسجق المجمد بدون أي بيانات، و4 محاضر لعدم النظافة، و4 محاضر بيئة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المحاضر لكل واقعة علي حده تنفيذًا للقانون وحفاظًا على حقوق وصحة المواطنين.
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