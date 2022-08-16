إحالة 261 موظفا بالمنشآت الحكومية بالبحيرة للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى

البحيرة - ناصر جودة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات تفتيشية على المصالح الحكومية بكفر الدوار، وذلك لتحقيق الانضباط الإدارى بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة.



وتضمنت الحملات التفتيشية المرور علي "مستشفيات كفر الدوار المركزي والعام - الإدارة الصحية - الوحدات المحلية بقري زهرة ومنشاة بولين - مكتب تموين زهرة - مكتب الشئون الاجتماعية بزهرة - الجمعية الزراعية بزهرة - وحدات طب الأسرة بقري زهرة ومنشاة بولين - الجمعية الزراعية بالعالي".



أسفرت تلك الحملات عن رصد 153 حالة ترك عمل بدون سند قانوني، وكذلك ضبط 108 حالات غياب بدون سند قانوني، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.



يذكر أن هذه الحملات الرقابية تأتى فى إطار الجهود التى تقوم بها محافظة البحيرة لمتابعة مدى الانضباط الإدارى وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.