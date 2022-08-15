اليوم السابع
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7 مميزات لحفظ المواد الغذائية بعد تعرضها للإشعاع.. تعرف عليها

الإثنين، 15 أغسطس 2022 09:00 ص
7 مميزات لحفظ المواد الغذائية بعد تعرضها للإشعاع.. تعرف عليها مواد غذائية
كتبت ـ رحمة رمضان

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هناك العديد من المميزات والفوائد الصحية والاقتصادية فى حفظ المواد الغذائية باستخدام التشعيع الإلكترونى داخل المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بهيئة الطاقة الذرية وهى كالآتى:
 
 
1- تعبئة المنتج فى صورة جافة.
 
2- المرونة حيث يستخدم لحفظ أنواع مختلفة من الأغذية ذات أنواع وأحجام وأشكال مختلفة.
 
3-يستخدم لحفظ المنتجات ذات درجة حفظ ثابتة مثل اللحوم المصنعة.
 
4-الحفاظ على الخصائص الحسية للأغذية وكذلك القيمة والجودة لها.
 
5-تستخدم فى تعقيم الأغذية فى أقصى الظروف مثل رحلات الفضاء ومرضى خلل المناعة الإيدز.
 
-وتدخل عملية التشعيع  فى تطبيقات عدة منها:
 
1- تسبيط الإنبات أو التزريع لبعض المحاصيل وبالتالى إطالة فترات التخزين.
 
2-يستخدم بدلا من التدخين الكيماوى للتحكم فى مهاجمة الحشرات للثمار والحبوب.
 
3-تقليل التلوث.
 
4-المعاملات التشعيعية تحل محل بعض الإضافات الغذائية وخصوصا فى اللحوم المصنعة.
 
5- تطهير اسطح اللحوم التى تتلوث أثناء الذبح والسلخ والتقطيع.
 
6-تسنخدم للبسترة مثل الألبان-العصير-الفواكة.
 
7-تستخدم فى تعقيم محاليل المركبات ذات الجزيئات الكبيرة.

هيئة الطاقة الذرية

حفظ المواد الغذائية باستخدام التشعيع

المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع



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