7 مميزات لحفظ المواد الغذائية بعد تعرضها للإشعاع.. تعرف عليها

كتبت ـ رحمة رمضان

هناك العديد من المميزات والفوائد الصحية والاقتصادية فى حفظ المواد الغذائية باستخدام التشعيع الإلكترونى داخل المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بهيئة الطاقة الذرية وهى كالآتى:

1- تعبئة المنتج فى صورة جافة.

2- المرونة حيث يستخدم لحفظ أنواع مختلفة من الأغذية ذات أنواع وأحجام وأشكال مختلفة.

3-يستخدم لحفظ المنتجات ذات درجة حفظ ثابتة مثل اللحوم المصنع ة.

4-الحفاظ على الخصائص الحسية للأغذية وكذلك القيمة والجودة لها.

5-تستخدم فى تعقيم الأغذية فى أقصى الظروف مثل رحلات الفضاء ومرضى خلل المناعة الإيدز.

-وتدخل عملية التشعيع فى تطبيقات عدة منها:

1- تسبيط الإنبات أو التزريع لبعض المحاصيل وبالتالى إطالة فترات التخزين.

2-يستخدم بدلا من التدخين الكيماوى للتحكم فى مهاجمة الحشرات للثمار والحبوب.

3-تقليل التلوث.

4-المعاملات التشعيعية تحل محل بعض الإضافات الغذائية وخصوصا فى اللحوم المصنعة.

5- تطهير اسطح اللحوم التى تتلوث أثناء الذبح والسلخ والتقطيع.

6-تسنخدم للبسترة مثل الألبان-العصير-الفواكة.

7-تستخدم فى تعقيم محاليل المركبات ذات الجزيئات الكبيرة.