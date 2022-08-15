وول ستريت جورنال: زيارة نواب أمريكيين لتايوان تثير تساؤلات حول نوايا واشنطن

كتبت رباب فتحى - أ ش أ

وصفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الزيارة التي قام بها أمس مجموعة من النواب الأمريكيين إلى تايوان للقاء الرئيسة التايوانية تساي إنج وين، بأنها أحدث تطور يثير تساؤلات حول نوايا الولايات المتحدة فيما يتعلق بعلاقة الجزيرة مع الصين.

وذكرت الصحيفة أنه من المرجح أن تجدد الزيارة من التوترات، بعدما قامت الصين بتطويق الجزيرة بمناورات عسكرية بالذخيرة الحية ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت الصحيفة إن وفد الكونجرس -المؤلف من الحزبين، بقيادة عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إد ماركي (ديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس)- من المقرر أن يقضي يومين في الجزيرة ومن المتوقع أن يجتمع أيضا مع كبار قادة الحكومة التايوانية والقطاع الخاص لمناقشة العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان والأمن الإقليمي وسلاسل التوريد العالمية فضلا عن تغير المناخ.

ونسبت الصحيفة إلى المتحدث باسم ماركي قوله: "سيجدد الوفد التأكيد على دعم الولايات المتحدة لتايوان"، مضيفا أن المشرعين "سيشجعون الاستقرار والسلام عبر مضيق تايوان".

وقال مكتب الرئاسة التايواني إن المشرعين سيجتمعون مع تساي اليوم الاثنين، في حين قالت وزارة الخارجية التايوانية: إنه "في الوقت الذي تواصل فيه الصين تصعيد التوترات الإقليمية، أرسل الكونجرس الأمريكي مرة أخرى وفدا بارزا لزيارة تايوان لإظهار الصداقة دون خوف من تهديدات الصين"، مشيرة إلى أن الوفد سيلتقي أيضا بوزير الخارجية التايواني جوزيف وو.

وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن هذه الرحلة تعد من بين التطورات التي أثارت التوتر بشأن الالتزامات الأمريكية السابقة بالحد من العلاقات مع تايوان. وأضافت أنه لا يمكن تحديد ما إذا كانت زيارة ماركي قد تم تنسيقها مع مكتب رئيسة مجلس النواب الأمريكي أو إدارة بايدن.