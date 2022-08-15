وول ستريت تستعد للعودة لتداول السندات الروسية.. "بلومبرج" تكشف التفاصيل

ذكرت وكالة بلومبرج أن 6 بنوك كبيرة على الأقل في وول ستريت بدأت التعامل في السندات الروسية مرة أخرى، بعد أن منحت السلطات الأمريكية إرجاءً للمستثمرين العالقين في الديون.
قالت الوكالة إن 6 بنوك من ضمنهم بنك جيه بي مورجان تشيس وبنك أوف أمريكا ومجموعة جيفريز فاينانشال جروب أعادوا دخول السوق بحذر لسندات الحكومة الروسية وسندات الشركات.
واضافت إنهم يعرضون مرة أخرى تسهيل الصفقات للعملاء ، بناءً على المقابلات والوثائق المصرفية.
في يونيو ، منعت وزارة الخزانة المستثمرين الأمريكيين من شراء جميع الديون الروسية وسندات الأسهم في الأسواق الثانوية ، كجزء من العقوبات المفروضة على البلاد بسبب حربها مع أوكرانيا. أدى ذلك إلى قيام العديد من البنوك بالدعوة إلى وقف الصفقات.
لكن الحظر تسبب في مشاكل لحاملي مقايضات التخلف عن سداد الائتمان بمليارات الدولارات (CDS) للتأمين ضد التخلف عن سداد الديون السيادية لروسيا ، وفي أواخر يوليو ، سمحت وزارة الخزانة مؤقتًا للمستثمرين بالخروج من هذه المراكز.
مع تخفيف مخاطر العقوبات في الوقت الحالي ، دفعت خطوة وزارة الخزانة البنوك الأمريكية الكبرى إلى العودة إلى سوق الديون الروسية.
تقوم البنوك بتداول السندات الروسية على أساس الطلب فقط وعلى أساس كل حالة على حدة لتقليل تعرضه للمخاطر. البعض في وول ستريت منفتح على الصفقات المقومة بكل من الروبل والدولار الأمريكي ، لكن البعض الآخر أكثر حذرًا ويطلبون من العملاء المزيد من الأعمال الورقية.
أدى الحظر الذي فرضه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية إلى منع دفع حوالي 2.5 مليار دولار من مقايضات التخلف عن السداد المرتبطة بالديون الروسية ، وفقًا لرويترز ، بعد أن تخلفت روسيا عن سداد ديونها الخارجية لأول مرة منذ أكثر من قرن.
يستخدم المستثمرون مقايضات التخلف عن السداد كتأمين ضد التخلف عن سداد الديون ، وعادة ما يتنازلون عن السندات الأساسية للطرف الآخر للبيع عند حدوث ذلك. لكن ذلك أصبح خرقًا للعقوبات بعد تحرك وزارة الخزانة في يونيو.
ووفقا للتقرير، يجب أن يوفر التخفيف المؤقت من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية للقيود وعودة التداول في وول ستريت بعض الراحة للمتداولين
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