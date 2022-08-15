وول ستريت تستعد للعودة لتداول السندات الروسية.. "بلومبرج" تكشف التفاصيل

نهال أبو السعود

ذكرت وكالة بلومبرج أن 6 بنوك كبيرة على الأقل في وول ستريت بدأت التعامل في السندات ‏الروسية مرة أخرى، بعد أن منحت السلطات الأمريكية إرجاءً للمستثمرين العالقين في الديون.‏

قالت الوكالة إن 6 بنوك من ضمنهم بنك جيه بي مورجان تشيس وبنك أوف أمريكا ومجموعة ‏جيفريز فاينانشال جروب أعادوا دخول السوق بحذر لسندات الحكومة الروسية وسندات ‏الشركات.‏

واضافت إنهم يعرضون مرة أخرى تسهيل الصفقات للعملاء ، بناءً على المقابلات والوثائق ‏المصرفية.‏

في يونيو ، منعت وزارة الخزانة المستثمرين الأمريكيين من شراء جميع الديون الروسية وسندات ‏الأسهم في الأسواق الثانوية ، كجزء من العقوبات المفروضة على البلاد بسبب حربها مع ‏أوكرانيا. أدى ذلك إلى قيام العديد من البنوك بالدعوة إلى وقف الصفقات.‏

لكن الحظر تسبب في مشاكل لحاملي مقايضات التخلف عن سداد الائتمان بمليارات الدولارات ‏‏(‏CDS‏) للتأمين ضد التخلف عن سداد الديون السيادية لروسيا ، وفي أواخر يوليو ، سمحت ‏وزارة الخزانة مؤقتًا للمستثمرين بالخروج من هذه المراكز.‏

مع تخفيف مخاطر العقوبات في الوقت الحالي ، دفعت خطوة وزارة الخزانة البنوك الأمريكية ‏الكبرى إلى العودة إلى سوق الديون الروسية.‏

تقوم البنوك بتداول السندات الروسية على أساس الطلب فقط وعلى أساس كل حالة على حدة ‏لتقليل تعرضه للمخاطر. البعض في وول ستريت منفتح على الصفقات المقومة بكل من الروبل ‏والدولار الأمريكي ، لكن البعض الآخر أكثر حذرًا ويطلبون من العملاء المزيد من الأعمال ‏الورقية.‏

أدى الحظر الذي فرضه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية إلى منع ‏دفع حوالي 2.5 مليار دولار من مقايضات التخلف عن السداد المرتبطة بالديون الروسية ، ‏وفقًا لرويترز ، بعد أن تخلفت روسيا عن سداد ديونها الخارجية لأول مرة منذ أكثر من قرن.‏

يستخدم المستثمرون مقايضات التخلف عن السداد كتأمين ضد التخلف عن سداد الديون ، ‏وعادة ما يتنازلون عن السندات الأساسية للطرف الآخر للبيع عند حدوث ذلك. لكن ذلك ‏أصبح خرقًا للعقوبات بعد تحرك وزارة الخزانة في يونيو.‏

ووفقا للتقرير، يجب أن يوفر التخفيف المؤقت من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية للقيود ‏وعودة التداول في وول ستريت بعض الراحة للمتداولين