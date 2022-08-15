وكيل صحة الأقصر يتابع سير العمل بمركز طب الأسرة فى الضبعية

قاد الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، جولة لمتابعة العمل فى مركز طب الأسرة المتميز فى قرية الضبعية، وذلك برفقة كل من مدير الرعاية الاساسية ومدير المكتب الفنى بالمديرية، بهدف الوقوف على جودة سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية وتقديم الخدمات العلاجية المتميزة.
وأكد الدكتور طاهر أيوب، على تواصل العمل في فحص العاملين بالهيئات الحكومية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف عن الضغط والسكر والاعتلال الكلوي، حيث توفر وزارة الصحة والسكان 4500 جهاز للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي موزعين على جميع الوحدات الصحية في كافة محافظات الجمهورية، والجهاز يعمل على الكشف عن الإصابة بالمرض في مدة (30 ثانية فقط)، مؤكداً أنه يتم العمل بفحص الهيئات الحكومية في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الضغط والسكر والإعتلال الكلوي، وتحت إشراف الدكتور أحمد إبراهيم يونس مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، حيث تم فحص جميع المواطنين العاملين بالهيئات الحكومية.
وفى نفس السياق قاد الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، جولة تفقدية مفاجئة برفقة فريق من إدارة فرع الهيئة وذلك للمرور على مستشفى الأطفال التخصصى بالعديسات، لمتابعة خدمة المواطنين ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل وعقد لقاءات معهم لمعرفة مستوى رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة لديهم بالمستشفى.
وتم خلال الجولة المفاجئة لقيادات فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، بمستشفى الأطفال التخصصى بالعديسات التأكد من جودة وسلاسة الخدمة المقدمة لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل، حيث شمل المرور الأقسام المختلفة بالمستشفى، ومقابلة الفرق الطبية والإدارية العاملة بالمستشفى لتقديم الدعم اللازم لهم، ومقابلة المنتفعين وذويهم لسماع واستقصاء آرائهم نحو تقديم خدمة أفضل.
وكيل صحة الأقصر يتابع سير العمل بمركز طب الأسرة فى الضبعيةالإثنين، 15 أغسطس 2022 11:13 ص
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قاد الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، جولة لمتابعة العمل فى مركز طب الأسرة المتميز فى قرية الضبعية، وذلك برفقة كل من مدير الرعاية الاساسية ومدير المكتب الفنى بالمديرية، بهدف الوقوف على جودة سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية وتقديم الخدمات العلاجية المتميزة.
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