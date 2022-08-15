اليوم السابع
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وكيل تعليم الغربية يتابع سير العمل والمخازن والماليات بإدارة السنطة التعليمية

الإثنين، 15 أغسطس 2022 06:40 م
وكيل تعليم الغربية يتابع سير العمل والمخازن والماليات بإدارة السنطة التعليمية وكيل تعليم الغربية يتابع سير العمل
الغربية - عادل ضرة

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تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير العمل والمخازن والماليات، والأعمال الإدارية، بإدارة السنطة التعليمية، وذلك للوقوف على كافة السلبيات والمعوقات وإزالتها، وتيسير كافة الإجراءات للمواطنين المترددين على الديوان، وذلك من خلال لجنة موسعة تضم إدارة التوجيه المالي والإداري، وإدارة المتابعة، والشئون القانونية، وإدارة التعليم الخاص. 
 
وعلى هامش المتابعة، تفقد وكيل الوزارة فعاليات التدريب الأكاديمي للدمج التعليمي، بعنوان( الدمج التعليمى والتطبيقات التكنولوجية المساعدة )، والذي يتم بالتعاون المشترك بين وزارة الاتصالات ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ويتم تنفيذه على مستوى المديرية والإدارات التعليمية العشر.
 
 
 
 
 

محافظة الغربية

وكيل تعليم الغربية

السنطة

إدارة السنطة التعليمية



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