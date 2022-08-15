وزير خارجية اليونان يعزي سامح شكري في ضحايا حريق الكنيسة

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بعث نيكوس ديندياس وزير خارجية اليونان ببرقية عزاء إلى سامح شكري وزير الخارجية، في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين في الجيزة.

وعبر دندياس - في البرقية التي وزعتها سفارة اليونان بالقاهرة - عن بالغ حزنه للخسارة في الأرواح، مؤكدًا أن "أفكارنا وصلواتنا لذوي الضحايا"، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل. وأكد على تضامن اليونان مع مصر لتقديم أي مساعدة ذات صلة، إذا لزم الأمر.