اليوم السابع
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وزير خارجية اليونان يعزي سامح شكري في ضحايا حريق الكنيسة

الإثنين، 15 أغسطس 2022 08:17 م
وزير خارجية اليونان يعزي سامح شكري في ضحايا حريق الكنيسة وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس
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بعث نيكوس ديندياس وزير خارجية اليونان ببرقية عزاء إلى سامح شكري وزير الخارجية، في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين في الجيزة.
وعبر دندياس - في البرقية التي وزعتها سفارة اليونان بالقاهرة - عن بالغ حزنه للخسارة في الأرواح، مؤكدًا أن "أفكارنا وصلواتنا لذوي الضحايا"، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل. وأكد على تضامن اليونان مع مصر لتقديم أي مساعدة ذات صلة، إذا لزم الأمر.


اليونان

نيكوس ديندياس

حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

حريق كنيسة المنيرة

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

البابا تواضروس



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