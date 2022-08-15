وزير خارجية اليونان يعزي سامح شكري في ضحايا حريق الكنيسة

بعث نيكوس ديندياس وزير خارجية اليونان ببرقية عزاء إلى سامح شكري وزير الخارجية، في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين في الجيزة.
وعبر دندياس - في البرقية التي وزعتها سفارة اليونان بالقاهرة - عن بالغ حزنه للخسارة في الأرواح، مؤكدًا أن "أفكارنا وصلواتنا لذوي الضحايا"، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل. وأكد على تضامن اليونان مع مصر لتقديم أي مساعدة ذات صلة، إذا لزم الأمر.
وزير خارجية اليونان يعزي سامح شكري في ضحايا حريق الكنيسةالإثنين، 15 أغسطس 2022 08:17 م
وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس
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بعث نيكوس ديندياس وزير خارجية اليونان ببرقية عزاء إلى سامح شكري وزير الخارجية، في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين في الجيزة.
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