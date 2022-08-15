اليوم السابع
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وزير التعليم الجديد يصل مكتبه وقيادات الوزارة تستقبله

الإثنين، 15 أغسطس 2022 09:47 ص
وزير التعليم الجديد يصل مكتبه وقيادات الوزارة تستقبله الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الجديد
كتب محمود طه حسين

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وصل قبل قليل الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الجديد، إلى مكتبه بديوان عام الوزارة، حيث استقبله قيادات الوزارة، ويمارس رضا حجازى عمله وزيرا للتربية والتعليم، بعد فترة عمل فى الوزارة بدأها منذ 2015 كرئيس لقطاع التعليم العام، ثم نائبا للوزير لشئون المعلمين، فهو على دراية كبيرة بملفات الوزارة، وخاصة ملف التقييم فى جميع الصفوف الدراسية.
 
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية بالقصر الجمهورى بمدينة العلمين الجديدة.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،  بأن الرئيس رحب بالوزراء الجدد، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم، بما يرقى لطموحات الشعب المصري ويساهم في تحقيق تحقيق استراتيجيات الدولة وغايتها الكبرى وحماية مصالحها ومقدراتها.
 
وشدد الرئيس على الوزراء الجدد التحلي بالتجرد والموضوعية والتفاني وترسيخ مبدأ الكفاءة والأداء المتميز وبذل اقصى جهد كمنهج ادارة ثابت لإعلاء مصلحة الوطن في المقام الاول، وذلك لحجم المسؤولية الكبيرة التي يتولونها في ظل المتغيرات الدولية التى انعكست داخلياً على دول العالم ومنها مصر وفرضت العديد من التحديات التى تتطلب العمل الدؤوب المتواصل بارادة قوية وبلا كلل.
 
كما وجه الرئيس، الوزراء الجدد، بالوقوف بدقة على كافة أدوات وامكانيات وزاراتهم والمؤسسات والهيئات التابعة لها وحسن اداراتها لتعظيم نتاج تلك الامكانيات وتطوير اسلوب عملها بهدف تحقيق اقصى استفادة وعائد ممكن، مع الانتباه جيدا لكفاءة آليات التنفيذ كعامل حاسم فى نجاح  التخطيط ليصبح واقع ملموس.
 
 

التربية والتعليم

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رضا حجازى

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