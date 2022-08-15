وزارة المالية الروسية تخفض رسوم تصدير النفط الخام ليصل إلى 52 دولار للطن

وكالات

أعلنت وزارة المالية الروسية خفض رسوم تصدير النفط الخام بنسبة دولار ليصل إلى 52 دولار للطن بدءا من مطلع سبتمبر المقبل.



وبحسب تقرير المالية الروسية، فإن متوسط سعر زيت الأورال تتراوح بين 83.06 دولار للبرميل أو 606.4 دولار للطن خلال فترة الرصد من 15 يوليو عام 2020 إلى 14 أغسطس من العام الجاري.

وأوضحت أن سعر تصدير النفط يساوي حاليا 53 دولارا للطن، لافتة إلى أن رسوم تصدير النفط ستنخفض من 15.9 دولار إلى 15.6 دولار على منتجات الزيوت الخفيفة وزيوت التشحيم، أما على منتجات الزيوت الداكنة ستنخفض من 53 دولارا إلى 52 دولارا للطن.



وأشارت إلى أن رسوم تصدير الغاز الطبيعي المسال من مزيج البروبان والبوتان التجاري ستكون 91.6 دولار للطن، فيما ستبلغ الرسوم المفروضة على الجزء النقي من غاز البترول المسال 82.4 دولار للطن، وبالنسبة لرسوم تصدير فحم الكوك فستكون 3.3 دولار للطن.