هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.89% بمنتصف التعاملات وسط تداولات مرتفعة

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 9895 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1843 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 12245 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 4000 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 2146 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 3067 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 3747 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، راية القابضة للاستثمارات المالية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، فرتيكا للصناعة والتجارة.

أعلنت شركة السويدي إليكتريك، شراء 250 ألف سهم، بنسبة 0.011% من رأسمال الشركة، فيما أعلنت الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بيع 10 آلاف سهم ليصبح إجمالي رصيد أسهم الخزينة 412.4 ألف سهم.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات الشرقية-إيسترن كومباني، النعيم القابضة للاستثمارات، شارم دريمز للاستثمار السياحي 81.2 ألف سهم، 270 ألف سهم، 128 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة فرتيكا للصناعة والتجارة 996.2 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي العامة للصوامع والتخزين، النعيم القابضة للاستثمارات 3302 سهم، 10 آلاف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة النعيم القابضة للاستثمارات 300 ألف سهم.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022، وحققت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، قيمة مبيعات بلغت 6.511 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 5.615 مليار جنيه بزيادة قدرها 896 مليون جنيه بنسبة 16%، وبلغ صافي الربح المحقق 485 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 670 مليون جنيه بانخفاض قدره 185 مليون جنيه بنسبة 27.6%.

وحققت شركة جهينة للصناعات الغذائية، إيرادات بلغت 5.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 2.8 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 24%، وبلغ صافي الربح المحقق 319 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 316.2 مليون جنيه بنسبة 1%.

وحققت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إيرادات بلغت 1.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2022 بمعدل سنوي 39.5%، وبلغ صافي الربح المحقق 479.7 مليون جنيه بنسبة نمو 72%.

كما حققت وحققت شركة المطورون العرب القابضة، قيمة مبيعات بلغت 468 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 715.2 مليون جنيه، وبلغ صافي الربح المحقق 14.8 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 71.8 مليون جنيه.

وحقق بنك التعمير والإسكان، إيرادات فوائد بلغت 4.4 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022 مقابل 3.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة نمو 32.1%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 1.3 مليار جنيه مقارنة مليار جنيه بنسبة نمو 29.9%.

وحققت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا ارتفاع إجمالي حجم المبيعات (باستثناء مبيعات قطاع التصنيع للغير) بمعدل سنوي 36.3% ليسجل 34.8 مليون وحدة على خلفية النمو الذي حققته مختلف قطاعات الشركة، ويأتي ذلك بفضل نمو حجم المبيعات بقطاع المبيعات المحلية، الذي يستحوذ حاليًا على نصيب الأسد من مساهمة القطاعات وذلك بنسبة 58%، بالإضافة إلى نمو مساهمة قطاع التصدير على خلفية تعافي الأوضاع التجارية عالميًا.

ارتفع صافي الربح (بعد حقوق الأقلية) بمعدل سنوي 101.1% ليبلغ 124.2 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2022، وصاحب ذلك ارتفاع هامش صافي الربح بواقع 6 نقاط مئوية ليسجل 17.5%، بفضل نمو الأرباح التشغيلية، فضلاً عن انخفاض مصروفات الفوائد خلال نفس الفترة.

وارتفع صافي الربح الأساسي (بعد استبعاد مكاسب فروق العملة، ونظام الإثابة والتحفيز، والمخصصات) بمعدل سنوي 103.5% ليبلغ 126.5 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2022، مصحوبًا بارتفاع هامش صافي الربح الأساسي بمقدار 6.2 نقطة مئوية ليصل إلى 17.8% خلال نفس الفترة، وارتفع صافي الربح الأساسي بمعدل سنوي 85.3% ليسجل 59.7 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2022، في حين بلغ هامش صافي الربح الأساسي 16.2% خلال نفس الفترة.

وحققت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، إجمالي الإيرادات المحققة بنهاية النصف الأول من 2022 حوالي 3,8 مليار جنيه مصري، بزيادة 27,6% مقارنة بـ 3 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2021، كما ارتفع مجمل الربح المحقق بنهاية النصف الأول من 2022 بنسبة 18,0% ليصل إلى 1,3 مليار جنيه مصري مقارنة ب 1,1 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2021. وترجع الزيادة الملحوظة بشكل رئيسي إلى الإسراع في عمليات البناء، مما أدى إلى تسجيل إيرادات عقارية تصل إلى 2,6 مليار جنية بزيادة قدرها 12,1% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021, بالإضافة إلى التحسن الملحوظ والقوي في اداء قطاعي الفنادق وإدارة المدن بالشركة.

كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 20,3٪ لتصل إلى 1,4 مليار جنيه وهامش 36,4% مقابل 1,1 مليار جنيه وهامش 38,6% في النصف الاول من عام 2021، وسجلت الأرباح والخسائر الأخرى خسارة قدرها 120,5 مليون جنيه في النصف الاول من عام 2022 مقابل ارباح قدرها 33,5 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2021. وترجع الخسارة إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية نتيجة لقرار خفض سعر الجنية في مارس 2022.