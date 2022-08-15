نقيب البنوك: ننتظر من وزير القوى العاملة مزيد من المكتسبات للعمل والعمال

كتبت آية دعبس

أكدت سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، رئيس النقابة العامة للبنوك، رئيس لجنة المرأة بمنظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، على ترحيبها بالتعديلات الوزارية الجديدة، معتبرة أنها دماء جديدة تُضّخ في المجموعة الوزارية، في توقيت مهم ومليئ بالتحديات، موضحة أنه وفي مجال تخصصها، فإن حقيبة القوى العاملة قد أسندت إلى شخصية متميزة، وقادرة على مواصلة العمل بعلم ومهنية من أجل النهوض بشكل أكبر بملف العمل والعمال في مصر.

وأشارت نقيب البنوك، فى بيان، إلى أن وزير القوى العاملة الجديد حسن شحاتة خلال توليه مواقع في العمل النقابي كرئيس لنقابة النقل الجوي، ثم أمين عام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر، ثم رئيسا له، أحدث نقلة نوعية ،وفكراَ جديدا في هذا الملف مما يؤكد انه قادر النجاح الكبير في موقعه الجديد ،مثمنة في الوقت ذاته الدور الذي لعبه وزير القوى العاملة السابق محمد سعفان في فترة حساسة كان يمر بها الوطن من تحديات، راصدة بعض إنجازاته منها إجراء الإنتخابات العمالية عام 2018، وعام 2022، إضافة إلى رقمة العمل داخل الوزارة، وتقديم التشريعات العمالية التي تحقق التوزان ،والتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة وأزمة كورونا، إضافة إلى خروج مصر من قائمة الملاحظات القصيرة لدى منظمة العمل الدولية ،وغيرها من الملفات.

وقالت إن القيادة الجديدة في وزارة القوى العاملة يُنتظر منها الكثير خلال الفترة المقبلة ،منها ميكنة الإنتخابات النقابية المقبلة ،وضخ دماء شابة وجديدة في العمل النقابي ،وتوفير فرص العمل ،والإهتمام بملف تقنين اوضاع العمالة غير المنتظمة وادماجها في سوق العمل الرسمي ،والاستمرار بالإهتمام بالعامل المصري وتنظيمه النقابي ،التفاعل مع التشريعات العمالية بما يحقق التوزان في علاقات العمل بين أطراف الانتاج الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" ،ودعم وتفعيل العمل النقابي كي يقوم بدوره في الدفاع عن حقوق العمال المشروعة في الداخل ،وتواجده بشكل أكبر عربيا ودوليا وافريقيا للمشاركة في قضايا التنمية ودعم الموقف والسياسات المصرية في كافة المحافل .