ندوة بمركز شباب الزينية بحري بعنوان "لتسكنوا إليها" لتيسير أمر الزواج.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نفذ مركز شباب الزينية بحري التابع لإدارة شباب الزينية بمحافظة الأقصر، ندوة دينية ضمن سلسلة ندوات مبادرة "لتسكنوا إليها"، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف، وتحت رعاية وزير الشباب والرياضة، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وفتحي محمد خير وكيل المديرية للشباب، ومحمد فتحى مدير الإدارة.



وتم تنظيم فعاليات الندوة بمركز شباب الزينية بحرى، بهدف القضاء على العادات السيئة المتبعة في الزواج وتيسير الأمور المتعلقة به ونشر الوعي المجتمعي للحد من المغالاة في تكاليف الزواج والتفكك الأسري، ومواجهة العادات والأفكار الخاطئة، حيث أدار الندوة الشيخ عبدالستار محمود حسين، والشيخ مدحت عبد الستار محمد من علماء الأزهر الشريف، وشيماء عبدالرحيم رمضان، وبحضور أعضاء مركز شباب الزينية بحري.



فيما أعلن صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، عن حصاد المديرية المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة الفنون التشكيلية بفوز نورهان محمد زكي مجال الفنون التشكيلية ( التصوير الضوئي)، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة وتنفذها الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتورة نجوى صلاح مدير الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وفتحي محمد خير وكيل المديرية للشباب، وجيهان عبده مدير ادارة خدمات الشباب بالأقصر.



وأضاف مدير شباب ورياضة الأقصر، أنه حصد أبناء محافظة الأقصر مراكز متقدمة في ختام مشروع الدورة التنافسية للألعاب الجماعية واللياقة البدنية وألعاب المضرب لتلاميذ المدارس الرياضية بنين وبنات، حيث شهدت الإدارة المركزية للتنمية الرياضية أنشطة بمحافظة جنوب سيناء في ألعاب كرة القدم الخماسي وكرة الطائرة وكرة اليد وألعاب المضرب واللياقة البدنية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء.





حضور ندوة دينية بمركز شباب الزينية بحري



فعاليات الندوات الدينية بمركز شباب الزينية



ندوة دينية بمركز شباب الزينية بحري بعنوان لتسكنوا إليها











