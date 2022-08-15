مساعدات وإعانات مالية وعينية ونفقات علاج لغير القادرين من مواطني مطروح

فريق المحافظات

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاثنين اللقاء الدورى الحادى عشر لخدمة المواطنين برئاسته، وبحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، ووكلاء الوزارات ومديرى المديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة، فى اطار الحرص المستمر للاستماع لشكاوى ومطالب المواطنين عن قرب، والعمل على حلها وتلبيتها فى ضوء الامكانات المتاحة للتيسير عليهم ومساعدتهم على العيش حياة كريمة



حيث تم خلال الاجتماع استعراض لجهود إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، خلال الفترة من 22 يوليو الماضى إلى 15 أغسطس الجارى من تقديم مساعدات وإعانات مالية وعينية ونفقات علاج لغير القادرين بنحو 394.9 ألف جنيه، بالإضافة إلى الاستجابة وتلبية عدد 1062 من الطلبات والشكاوى ببوابة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء والتواصل الاجتماعى، وشكاوى صفحة المركز التكنولوجى ومنظومة الشكاوى من إجمالى 1088 بنسبة تنفيذ بلغت نسبة 98%، وخلال الاستماع لشكاوى المواطنين لكل مواطن على حدا، بحضور مسئولى الجهات المعنية وجه محافظ مطروح لمدير التضامن الاجتماعى باستمرار المتابعة مع وزارة التضامن لطلب إحدى المواطنات الحصول على معاش تكافل وكرامة نظرا لظروفها الاجتماعية والأسرية الصعبة.

كما قرر المحافظ أرجاء النظر فى طلب إحدى المعلمات برياض الاطفال للنقل من محافظة مطروح لمحافظة الغربية لحين الانتهاء من إعلان نتيجة مسابقة الـ ٣٠ ألف معلم من الوزارة لوجود عجز شديد فى التخصص مع وضع قائمة بطلبات النقل والندب، مرتبة طبقا للأولويات وأصحاب الظروف الأسرية الملحة لحين سد العجز، كما وافق المحافظ على نقل إحدى المعلمات من إدارة الضبعة لإدارة مطروح التعليمية نظرا لظروفها الاجتماعية الملحة.

وأوضح المحافظ ردا على شكوى أهالى منطقة الكيلو 4 أمام الإذاعة بمدينة مرسى مطروح من الصرف الصحى بالمنطقة. أنه تم الانتهاء من مد خدمة الصرف الصحى بالمنطقة، ونهو شبكة الصرف الصحى الرئيسية وجارى الإسراع فى استكمال الوصلات المنزلية تيسيرا على أهالى المنطقة.

كما قرر محافظ مطروح تشكيل لجنة من مجلس مدينة مرسى مطروح وشركة المياه والكهرباء والسكة الحديد للمعاينة على الطبيعة وحصر جميع المشكلات بمنطقة عزبة السلام بمدينة مرسى مطروح ووضع مقترحات وحلول لمشاكل المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة للتيسير عليهم كما وافق المحافظ على طلب أحد المواطنين بمنطقة الشقوق بالكيلو ٤ والتوجيه لمجلس المدينة بتسوية الطريق وتمهيده تيسيرا على المواطنين بالمنطقة لحين إدراج الطريق بخطة الرصف بعد الانتهاء من استكمال مد البنية التحتية بالمنطقة.

ووجه محافظ مطروح لجميع الجهات التنفيذية، فى نهاية اللقاء على ضرورة النزول على أرض الواقع وبحث كافة شكاوى المواطنين بالشارع والعمل على وضع حلول واقعية وجذرية لها لتحقيق رضا المواطن عن الخدمات المقدمة له ورفع العبء عن كاهله.