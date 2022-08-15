اليوم السابع
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الإثنين، 15 أغسطس 2022 01:57 م
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محافظ جنوب سيناء ينعى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

الإثنين، 15 أغسطس 2022 01:25 م
محافظ جنوب سيناء ينعى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين جانب من اللقاء
جنوب سيناء - محمد حسين

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نعى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ببالغ الحزن والأسى ضحايا كنيسة أبو سيفين بإمبابة بمحافظة الجيزة، والذي وقع صباح أمس الأحد، وأسفر عن وفاة واصابة عددا من المواطنين، وقدم المحافظ بالأصالة عن نفسه وعن كافة القيادات التنفيذية، ومواطني جنوب سيناء خالص العزاء لقداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وإلى الكنيسة المصرية ولأسر الضحايا، والأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية، داعياً المولى عز وجل أن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين وأن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء في ظل القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ القس يؤنس نبيل راعي كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ، بمكتب المحافظ بشرم الشيخ.

 


جنوب سيناء

كنيسة ابو سيفين

سيناء

الكنيسة المصرية



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