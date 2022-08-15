محافظ المنوفية يوجه الكهرباء بفحص شكوى أهالى كفر زرقان بتلا

المنوفية -فريق المحافظات

كلف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية وكيل وزارة الكهرباء بالمحافظة بدراسة شكوى عدد من الأهالى بناحية كفر زرقان بتلا يلتمسون استبدال خط كهرباء هوائي بكبل مدفون في الشارع، مشيرا الى أنه لامانع من استبدال الكابل على نفقة الأهالى حفاظا على أمنهم وسلامتهم، كما وافق المحافظ على طلب مواطن بشأن تجديد انتدابه من مديرية الزراعة بالمنوفية الى مديرية الزراعة بالغربية مراعاة لظروفه الصحية والمعيشية الصعبة .



جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومى بالمواطنين بمكتبه بالديوان العام للاستماع إلى شكواهم والتعرف على مطالبهم و إتخاذ إجراءات عاجلة حيالها حفاظاً على حقوقهم وبما يحقق الصالح العام.



خلال اللقاء استمع المحافظ إلي شكوى مواطن بناحية العطف بالباجور يتضرر من تعنت أحد الموظفين بمجلس مدينة الباجور ضده وعدم السير في إجراءات توصيل المرافق الخاصة به، وعلى الفور وجه المحافظ إدارة التفتيش بفحص الشكوى وبيان مدى صحتها والعرض عليه لاتخاذ اللازم في حالة إثبات صحتها ،مؤكدا حرصه على محاسبة المتقاعسين عن أداء واجبهم، كما وجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بفحص طلب مواطنة بشبين الكوم تلتمس نقلها من إدارة تلا التعليمية الى إدارة شبين الكوم التعليمية مراعاة لظروفها حيث أنها أرملة وتقيم بمدينة شبين وترعى نجلها المصاب بضمور في المخ ويحتاج إلى رعاية خاصة.



كما وافق المحافظ على طلب مواطن بناحية زاوية جروان بالباجور وكذا الحالات المماثلة له يلتمسون قبول أوراقهم الكاملة للترشيح لوظيفة موجه بالتربية والتعليم عدا شهادة الصلاحية الخاصة بالأكاديمية المهنية للمعلمين، على أن يتم إرفاقها بالأورق الخاصة بهم بمجرد استلامها وذلك حرصا على مصلحة المواطنين، وكلف المحافظ مدير مديرية الصحة بدراسة طلب مواطنة بناحية شوشاى بأشمون تلتمس نقلها من مستشفي الرمد بأشمون إلى الوحدة الصحية بسبك الأحد مراعاة لظروفها الصحية .



واستمع المحافظ لطلب مواطنة تلتمس نقل ابنها من مدرسة طوخ طنبشا الرسمية للغات الى إحدى المدارس المثيلة بشبين الكوم وذلك نظرا لظروف وفاة زوجها وانتقال إقامتها إلى مدينة شبين الكوم، مؤكدا أنه لامانع في ضوء الضوابط والقوانين، كما وجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بحل مشكلة مواطن بقرية ساقية أبو شعرة يتضرر من انقطاع المياه عن منزله لعدة أيام متواصلة نظرا لحدوث كسر بماسورة المياه العابرة للطريق لمنزله.



وأكد محافظ المنوفية، أنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للأهالى والتعرف على مطالبهم ومحاولة أيجاد حلول عاجلة حيالها وذلك في ضوء اللوائح والقوانين.

