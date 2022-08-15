محافظة الإسكندرية: تنفيذ 41 قرارا لإزالة التعديات على أراضى الدولة

الإسكندرية جاكلين منير

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن كثب تنفيذ ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة ، مؤكدا أن مواجهة التعديات في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشيراً أنه خلال اليوم الثاني من المرحلة الأولى من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، تم تنفيذ 31 قرار لإزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة لوزارة الموارد المائية والري (ترعة ري النصر) ببنجر السكر بالإضافة إلى 10 قرارات تم تنفيذها أول أيام الموجة 20، يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.



أكد المحافظ أن هناك تنسيق كامل بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء في تنفيذ قرارات الازالة لجميع التعديات بكل قوة وحزم، وإنه لا تهاون في إزالة التعديات، كما كلف الشريف المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة تنفيذ قرارات الازالة وتذليل كافة المعوقات التي تواجهة الحملات والتأكد من عدم عودة أي حالات تعدي تمت ازالتها مرة أخرى.



ومن جانبه؛ أوضح المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة؛ إنه تم صباح اليوم استكمال أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 20 ، حيث تم تنفيذ 31 قرار إزالة ( أرقام 30 حتى 47 لسنة 2022 و من 105 حتى 117 /2022) لإزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة لوزارة الموارد المائية و الري (ترعة ري النصر) بمنطقة بنجر السكر، و الوصلة المغذية لترعة بهيج وتحفظت الحملة على ماكينات ري نقالي بالإضافة إلى التحفظ على 930 متر خراطيم و مواسير حاول المخالفين استخدامها لسحب المياه دون وجه حق من ترعة النصر وترعة بهيج.



