لقاء موسع بشرم الشيخ للوقوف على الاستعدادات السياحية لاستضافة مؤتمر "COP 27"

كتب محمد أسعد

عقد اليوم غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لقاءً موسعاً مع أصحاب ومديرى المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ، والذى نظمته غرفة المنشآت الفندقية بالمدينة للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالاستعدادات السياحية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27".

وقد حضر هذا اللقاء خالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الإدارى والفني، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، وحسين محمد مدير مكتب الوزارة فى شرم الشيخ والمُشرف العام على مكاتب الوزارة بجنوب سيناء، وإسلام نبيل مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بشرم الشيخ، والأستاذ شريف سالم مسئول الشركة المنظمة للمؤتمر.

كما حضر اللقاء بيتر ناثان رئيس فرع غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء، وتامر مكرم رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، وعدد من أعضاء كل من غرفة المنشآت الفندقية وجمعية مستثمرى جنوب سيناء.

وخلال اللقاء أوضحت نائب الوزير أن تواجد هذا العدد من أصحاب ومديرى المنشآت الفندقية فى هذا اللقاء يعكس مدى تقديرهم وتحملهم للمسئولية للمساهمة فى إنجاح وإخراج مؤتمر COP27 فى الصورة التى تليق بمصر كمقصد سياحى قادر على تنظيم واستضافة الأحداث الدولية الهامة.

كما أكدت أن هذا المؤتمر سوف يجعل مصر بوجه عام وشرم الشيخ بوجه خاص محط أنظار العالم وأن نجاح هذا المؤتمر سيكون له بالغ الأثر الإيجابى على زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر كما أنه سيبرز مدينة شرم الشيخ كمدينة خضراء صديقة للبيئة وهو ما يعكس أيضا توجه مصر نحو تعزيز السياحة الخضراء والمستدامة وهو التوجه السياحى العالمى الذى أصبح يمثل عامل جذب هام للسائحين.

وشددت نائب الوزير على ضرورة التزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية بتطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات الخاصة بالسلامة الصحية ومعايير سلامة الغذاء حفاظاً على مستوى جودة الخدمات المقدمة ومما يساهم فى إخراج استضافة مصر لمؤتمر Cop 27 بأفضل صورة تليق بمكانة مصر الريادية بين مصاف الدول السياحية الكبرى.

كما أشادت خلال اللقاء بالجهود التى تقوم بها اللجنة المكلفة بتولى أعمال متابعة تجهيزات واستعدادات المنشآت الفندقية والسياحية وغيرها من المنشآت التى تتعامل مع السائحين بمدينة شرم الشيخ فى إطار استضافة مصر لمؤتمر COP 27، وكافة الجهات الأخرى المعنية وتضافر هذه الجهود لتحقيق الهدف فى إنجاح المؤتمر.

ومن جانبه، تحدث محافظ جنوب سيناء عن التطور الكبير الذى تشهده مدينة شرم الشيخ والجهود التى تقوم بها محافظة جنوب سيناء بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتصبح على أتم استعداد لاستضافة المؤتمر.

كما أكد على ضرورة تضافر جميع جهود الدولة لإنجاح المؤتمر بما يساهم فى الترويج بصورة أكبر لمدينة شرم الشيخ وتوافد العديد من السائحين من جميع دول العالم.

وأوضح بيتر ناثان أنه تم خلال الاجتماع مناقشة آخر مستجدات الأعمال الخاصة بقيام بالمنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ برفع كفاءة سرعة الإنترنت بها والمحددة بتصنيف كل منها، ومدى التزامها بالحصول على شهادات تفيد تطبيق الممارسات الخضراء، بالإضافة إلى متابعة المستجدات الخاصة بآليات الحجز الخاصة بالوفود المشاركة بمؤتمر "COP 27" وكافة السائحين من كافة دول العالم، والاجراءات اللى تتم بالمنشآت الفندقية لضمان جاهزيتها قبيل استضافة المؤتمر.

وعلى هامش تواجدها بمدينة شرم الشيخ قامت نائب الوزير بلقاء اللواء نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ الدولى حيث قاما بجولة تفقدية للمطار لتفقد الخدمات المقدمة به للسائحين ومستوى جودتها، كما تم التباحث حول عدد من المقترحات لضمان سهولة حركة السائحين من كافة دول العامل داخل المطار ولاسيما مع التدفقات التى سيشهدها مؤتمر "COP 27".

وقد رافقهما خلال الجولة رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، ومدير مكتب الوزارة فى شرم الشيخ المشرف العام على مكاتب الوزارة بجنوب سيناء، ومدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.