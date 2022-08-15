قانون الشهر العقارى.. فصل الضريبة عن التشجيل والبت فى الطلبات خلال 37 يوما

كتب إبراهيم قاسم

ـ الشهر العقارى يجب عن أسئلة هامة فى تسجيل العقارات والشروط.

يتساءل جمهور الشهر العقارى والتوثيق، عن كيفية تسجيل العقارات فى الشهر العقارى والأوراق والمستندات المطلوبة وكذا الرسوم وأسباب عدم تسجيل العقارات، كل هذا الأسئلة وغيرها أجابت عنها مصلحة الشهر العقارى والتوثيق.

وتأتى الإجابة عن الأسئلة الخاصة بالشهر العقاري وفق القانون رقم 9 لسنة 2022 الخاص بتعديلات قانون الشهر العقارى والذى تم العمل به فى شهر مايو الماضى.

- هل يشترط تسلسل الملكية للتسجيل؟

لا يشترط تسلسل الملكية في حالة تسجيل الأحكام الفاصلة في الموضوع أو تسجيل الوقائع المادية لا يشترط بحث الملكية.

- هل يوجد مرحلة مقبول للشهر؟

لا يوجد مرحلة مقبول للشهر - تم الغاء المرحلة والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر.

- ما هو السقف الزمنى لإنهاء التسجيل؟

وضع سقف زمنى لإجراء التسجيل أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق 37 يوم كحد أقصى، والأصل أن هناك سقف زمنى لاجراء التسجيل امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وهو 37 يوم كحد أقصى.

- هل تعتبر الحيازة قابلة للتسجيل؟

نعم الحالة الواقعية، ويتم إثبات الملكية استنادًا للحيازة كإحدى الحالات الواردة بالمادة 10 مكرًا من القانون.

- هل هناك علاقة بين ضريبة التصرفات العقارية والتسجيل؟

فصل ضريبة التصرفات عن التسجيل.

- مميزات تعديل القانون؟

الرد على الطلب خلال 37 يوما، البت في الطلب خلال 37 يومًا على الأكثر وعدم السماح بتزاحم أو تعارض الطلبات على ذات العقار والسماح بتسوية أوضاع الملكية الناشئة عن العقود العرفية.

- كيف يتم متابعة الطلب؟

من خلال إرسال رسائل هاتفية.

- هل هناك حالات محظور تسجيلها؟

1- تسجيل املاك الدولة

2- تسجيل املاك الغي

- حسب نوع الطلب؛ ففي حالة تسجيل الواقعة المادية يحظر أن يرد ذلك على أراض فضاء أو في الحالات المذكورة بالمادة 970 من القانون المدني ومن بينها أملاك الدولة الخاصة وفي الأحكام النهائية الفاصلة في الموضوع يحظر أن يتم السير في الطلبات المتعلقة بأملاك الدولة إلا بضوابط خاصة محددة بالتعليمات وفي غير ذلك من الطلبات يتم بحث الملكية ويكون السير في الطلب مرهون بصدور التصرف من المالك.

- ماذا يحدث فى حالة تقديم عقود مزورة؟

الحبس والغرامة

- ما هى رسوم تسجيل العقار؟

1- 500 جنيه للوحدات من متر حتى 100 متر

2- 1000 جنيه للوحدات من 100 متر الى 200 متر

3- 1500 جنيه للوحدات من 200 متر الى 300 متر

4- 2000 جنيه للوحدات من 300 متر فاكثر

- ما هى منافذ الحصول على الرفع المساحى؟

1- ادارة المساحة العسكرية

2- وزارة التخطيط (مركز البيانات المكانية)

3- الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء

4- الهيئة المصرية العامة للمساحة

5- المكاتب المساحية التى تكون اعمالها معتمدة من اى من هذه الجهات

- ما هي الضمانات لضمان عدم تزوير الأوراق المطلوبة؟

المادة 36 مكررًا من القانون تعاقب على تقديم محررات عرفية مزورة علاوة على القواعد العامة في قانون العقوبات وعلاوة على ذلك فإن الضمانة الأساسية هي المراحل الدقيقة للتسجيل كالنشر في الصحف وفتح باب الاعتراض وتعدد مستويات القائمين بمراجعة قرار التسجيل وغير ذلك من الضمانات حسب نوع الطلب.