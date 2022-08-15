"طلاب من أجل مصر" بجامعة سوهاج تنظم ندوة عن "موازنة المستقبل الشبابية".. صور

سوهاج محمود مقبول

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الندوة التثقيفية التى نظمها طلاب من أجل مصر تحت عنوان "موازنة المستقبل الشبابية"، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للشباب، بحضور الدكتور حسان النعمانى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس طلاب من اجل مصر ، والدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضى أمين عام الجامعة والدكتور كمال سيد خليل مدير مركز التعليم المدمج، ونخبه من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعى القديم.



وخلال كلمته ثمن الدكتور مصطفى عبدالخالق دور الدولة المصرية فى دعم شباب مصر فى شتى المجالات، لافتاً إلى أن الشباب هم أساس تقدم الشعوب والمجتمعات، وأهم عناصر التنمية ومصدر القوة، و ركيزة الحاضر و قادة وأمل المستقبل.



ووجه الدكتور حسان النعمانى فى تلك المناسبة رسالة تحية وتقدير إلى شباب مصر العظيم وشباب جامعة سوهاج بصفه خاصة، مؤكداً على أن الشباب هم محرك الوطن و عماد الأمة والسبب الاساسى فى نهضتها بأفكارهم وحماسهم لتغيير واقع مجتمعاتهم ثقافياً وفكرياً وسياسياً واقتصادياً.



وأكد الدكتور عبد الناصر يس أن إدارة الجامعة تحرص على تنظيم العديد من الانشطة الطلابية العلمية والثقافية والرياضية، وغير ذلك من الأنشطة التى تدعم الشباب وتعمل على رفع قدراتهم، واكسابهم العديد من المهارات العلمية والحياتية.



وأوضح الطالب محمد حسن رئيس إتحاد طلاب الجامعة انه حاضر بالندوة الدكتور أحمد مهران صيدلى وأخصائى التعليم والتطوير حيث تم خلال الندوة مناقشة كيفيه تعرف الطلاب على ملامح شخصيتهم الأساسية من حيث نقاط القوة و الضعف، و التعرف على مهارتهم واليات تطويرها.من اجل التعرف على مجالات التدريب المختلفة التى تساعد الشباب على المنافسة فى سوق العمل.









طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج تنظم ندوة عن موازنة المستقبل الشبابية (1)



طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج تنظم ندوة عن موازنة المستقبل الشبابية (2)



طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج تنظم ندوة عن موازنة المستقبل الشبابية (3)



طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج تنظم ندوة عن موازنة المستقبل الشبابية (4)



طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج تنظم ندوة عن موازنة المستقبل الشبابية (5)







