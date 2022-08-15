ضمن الموجة 20.. إزالة تعديات على 12 فدانا من أراضي أملاك دولة

أعلنت الوحدة المحلية لمجلس قروي أبو مناع غرب بقنا، تنفيذ عدد من حالات التعدي على أملاك دولة وأراضي زراعية، خلال حملة مكبرة ضمن الموجة 20، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وأشرف أنور، رئيس مركز ومدينة دشنا.

وأوضح حمادة صلاح جيلاني، رئيس الوحدة المحلية، أنه تم تنفيذ عدد من حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، داخل نطاق الوحدة المحلية، بمساعدة رجال الوحدة المحلية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بشأن حماية ثروات البلاد من أراضي الدولة والحفاظ عليها ومنع استغلالها بالمخالفة للقانون لأنها ملك للشعب.

وتابع، أن الحملة نجحت في إزالة عدد من التعديات، على مساحة 12 فدان استصلاح، والتي رصدتها الوحدة المحلية، بالإضافة إلى حملات لإزالة أعمال تشوين وبناء أسوار، وأعمال تخشيب أعمدة وأسقف، دون اخذ التراخيص اللازمة من الوحدة المحلية، وكذلك الحفاظ على الرقعة الزراعية لأنها حق للأجيال القادمة.

جدير بالذكر، أنه انطلقت الموجة الــ 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأرض الزراعية والنيل، اعتبارًا من السبت الماضي، ويتم تنفيذها على مدار أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن سلسلة الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.