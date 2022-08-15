ضبط 4 محاضر لمخابز و8 مخالفات أسعار فى حملات تموينية بمدينة أرمنت.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملات تموينية بناء على توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، والمهندس عبدالرازق محمد الصافي وكيل المديرية، وتحت إشراف المهندس جبريل بكرى محمود مدير عام التجارة الداخلية، بدائرة مدينة أرمنت للمرور على المخابز البلدية للتأكد من جودة الخبز المنتج للمواطنين وحسن سير العمل بداخلها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بالصورة القانونية.

وفي هذا الصدد يقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه أسفرت الحملات عن ضبط عدد 2 محضر خبز غير مطابق للمواصفات، وضبط مخبز لعدم وجود ميزان، وضبط مخبز تصرف في عدد 3 شيكارة من حصة اليوم، وفى الأسواق تم ضبط سجائر بوكس أزيد من السعر الرسمي، وضبط عدد 5 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وضبط عدد 3 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار.

وفى إدارة تموين إسنا، تم المرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات العامة بدائرة الإدارة، مما أسفر عن تحرير عدد 12 مخالفة تموينية، شملت ضبط 50 كيلو عسل أسود بدون فواتير أو مستندات داله على المصدر، ومحضر عدم انتظام سجل 21 بترول بمحطة وقود، وتحرير 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، وعدد 3 محاضر شهادة صحية، وعدد 2 مخبز مخالف للمواصفات، ومحضر لمخبز فى الميزان.



ضبط سجاير بوكس أزيد من السعر الرسمي



حملات تموينية مكثفة على المخابز بأرمنت