ضبط 16 جوال دقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمخابز، وذلك لتشديد الرقابة على الأسواق، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، حيث تم ضبط 16 جوال دقيق بلدى مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، وتحت إشراف الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.



ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه تمت مواصلة الحملات لتشديد الرقابة على الأسواق والأسعار والسلع المدعمة من الدولة، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، تحت إشراف المهندس عبد الرازق الصافى وكيل المديرية، وتم تشكل لجنة من جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية ورفاعى أحمد وأحمد ربيع المفتشين بالمديرية، حيث تم ضبط أحد مطاحن الغلال بناحية الزينية لتجميعه وحيازته عدد 16 جوال دقيق بلدى مدعم من الدولة مخصص للمخابز البلدية قبل بيعه بالسوق السوداء.



وأضاف وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه نجحت الحملات فى تحرير 2 محضر غلق مستودع بوتجاز، و2 عدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار، ومحضر عدم حمل شهادة صحية، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.



وفى نفس السياق قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، حملة تفتيش بيئية موسعة استهدفت عدد من المخابز والمطاعم والمحال التجارية بمنطقتي وسط ومنطقة جنوب، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، والتصدي بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصري والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة.



وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 42 مخالفة من إدارة السلامة والصحة المهنية وتحرير عدد 17 محضر نظافة وبيئة، حيث شارك في الحملة أعضاء اللجنة المشكلة بالقرار رقم 67 لسنة 2022 م، تحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة أحمد أبو عيش، وقيادة طارق يوسف سعد الله مدير إدارة البيئة بالمدينة، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات بقيادة النقيب عماد ناشد، وإدارة السلامة والصحة المهنية، ومديرية التموين وقسم الرخص بالإدارة الهندسية، والمتابعة الميدانية، وإدارة النقل البطئ، وقسم الإشغالات، ومشرفي البيئة بالأحياء.



