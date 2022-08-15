صيانة 87 عمود إنارة واستبدال لمبات الصوديوم بالليد الموفرة بمركز المحلة

الغربية - عادل ضرة

أكد اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز و مدينة المحلة الكبرى، أنه استمرارا لأعمال صيانة أعمدة الإنارة على الطرق الرئيسية مع الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء، تم تنفيذ العديد من أعمال الإنارة على طرق صفط تراب والجابرية و الشهيدي و سامول طريق المحلة طنطا.

وأضاف رئيس المدينة، أنه تم صيانة 17 عامود إنارة على طريق المحلة سامول و 15 عامود إنارة على طريق المحلة الشهيدي و21 عامود إنارة على طريق المحلة/الجابرية و 11 عامود إنارة بعزبة الخضاروة بصفط تراب و 23 عامود إنارة بطريق المحلة طنطا، هذا بجانب استبدال اللمبات الصوديوم باللمبات الموفرة لترشيد استهلاك الكهرباء.

يذكر أعمال الإنارة على الطرق الرئيسية مستمرة يوميا بمركز المحلة حرصا على سلامة المواطنين واستجابة لمطالبهم.