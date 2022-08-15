"صرف الإسماعيلية" يطلق مبادرة بعنوان "هنحافظ على مياه مصر"

أعلن المهندس أسامة عبد الشافى مدير عام صرف الإسماعيلية، عن الموافقة على انطلاق مبادرة لنشر الوعى البيئى بعنوان "هنحافظ على مياه مصر" مؤكدا على الدور الهام للندوات التوعوية ومشاركة منظمات المجتمع المدنى فى مواجهة آثار التغيرات المناخية.

وقال المهندس محمود كمال محمود مقدم المقترح بإطلاق المبادرة وممثل الإدارة فى المحافظة، إنه تماشيا مع مبادرة رئيس الجمهورية اتحضر للأخضر وتنفيذا لتعليمات المهندس محمد صالح رئيس الهيئة، والمهندس جمعة محمد على رئيس الإقليم بضرورة الاهتمام بالدور الإرشادى الهام لنشر الوعى للحفاظ على الثروة المائية ومواجهة مخاطر تغيرات المناخ كان الهدف الأسمى هو نشر الوعى البيئى عن طريق التعاون مع الجمعيات الأهلية ومراكز الشباب من خلال تنظيم حملات التوعية والندوات لحث المواطنين على ضرورة الحفاظ على البيئة والموارد المائية المصرية وضرورة نشر الوعى البيئى للتعرف على اضرار التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية.

وأضاف كمال، أثمن تعاون المهندس سعيد موسى عيادة وكيل إدارة صرف الإسماعيلية، لتذليل كافة العقبات نحو تنفيذ المبادرة وتنظيم ندوات التوعية بمختلف مراكز المحافظة.

وأشار مقدم المقترح أن مصر تعتبر من أقل الدول إسهاما فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وهى نسبة قليلة جدا، ومع ذلك مصر أكثر الدول عرضة لمخاطر التغيرات المناخية، لذلك لابد من تحرك كافة أطياف المجتمع ومنظمات المجتمع المدنى لنشر الوعى البيئى للحفاظ على الموارد المائية المصرية.

كان هذا فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المبرم بين وزارتى الموارد المائية والرى ووزارة التنمية المحلية.