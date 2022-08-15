صحيفة: حكام جمهوريون ينتقدون موقف أعضاء الحزب بعد هجومهم على الـFBI بسبب ترامب

كتبت رباب فتحى

انتقد عدد من الحكام الجمهوريين ما أسموه "الخطاب الفاضح" لزملائهم في الحزب داخل الكونجرس، حيث اتهموا مسئولي إنفاذ القانون الفيدرالي بشن هجوم مسيَّس على الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب بعد تنفيذ أمر تفتيش وافقت عليه المحكمة في منزله في فلوريدا الأسبوع الماضى.

وقالت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية إن حاكم ولاية ماريلاند لاري هوجان ، وهو جمهوري معتدل ، وصف الاتهامات التي أطلقها بعض أعضاء الحزب بأنها "سخيفة" و "خطيرة" ، حيث قارن بعض الجمهوريين مكتب التحقيقات الفدرالي بالجستابو – البوليس السرى النازى لألمانيا النازية - ونشروا شعار: "وقف تمويل مكتب التحقيقات الفدرالي".

في حديثه إلى "إيه بى سى نيوز" يوم الأحد ، وصف هوجان المقارنة التي أطلقها عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا ريك سكوت بين مكتب التحقيقات الفيدرالي والشرطة السرية لألمانيا النازية ، بأنها "مقلقة للغاية بالنسبة لي ، إنه خطاب شائن".

وأضاف: "هذا سخيف ، وكما تعلم ، إنه خطير" ، خاصة بعد مقتل رجل مسلح غاضب من المداهمة في أوهايو عندما حاول اقتحام مكتب التحقيقات الفيدرالي إف بي آي. هناك تهديدات في كل مكان وفقدان الثقة في ضباط إنفاذ القانون الفيدرالي لدينا ونظامنا القضائي يمثل مشكلة خطيرة حقًا للبلاد."

وأشارت الصحيفة إلى أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي نفذوا الاثنين الماضى ، أمر تفتيش فى مقر إقامة الرئيس السابق في جنوب فلوريدا مع مذكرة أعلن عنها كشفت لاحقًا أن ترامب يخضع للتحقيق بسبب انتهاك محتمل لقانون التجسس وعرقلة العدالة بسبب سوء تعامله المزعوم مع وثائق سرية.

وأثارت الحلقة غضب المعلقين المحافظين والسياسيين الذين ما زالوا موالين بشدة للرئيس السابق ، وأعقبها الهجوم على المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفدرالي في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو يوم الخميس ، مما أدى إلى مواجهة مسلحة استمرت ست ساعات أسفرت عن مقتل المسلح الوحيد بالرصاص .