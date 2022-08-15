سول: إخلاء بيونج يانج من الأسلحة النووية أمر ضرورى لتحقيق السلام

أ.ش.أ

أكد رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول أن إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية أمر ضروري؛ لتحقيق سلام دائم في شبه الجزيرة وفي شمال شرق آسيا وحول العالم.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي -في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، إن "المبادرة ستُحسنُ بشكل كبير اقتصاد كوريا الشمالية وسبل عيش شعبها على مراحل إذا أوقفت تطوير برنامجها النووي وشرعت بشكل حقيقي وموضوعي في نزع السلاح النووي".

وأضاف: "سنقوم بتنفيذ برنامج غذائي واسع النطاق وتقديم المساعدة لتوليد الطاقة والبنية التحتية للنقل والتوزيع وتنفيذ مشاريع لتحديث الموانئ والمطارات من أجل التجارة الدولية".

كما عرض يول المساعدة في تعزيز الإنتاجية الزراعية لكوريا الشمالية وتحديث مستشفياتها وبنيتها التحتية الطبية وتنفيذ استثمارات دولية ومبادرات دعم مالي فيها، مشيرا إلى مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه البلاد، بما في ذلك تحقيق السلامة المالية وتقديم الدعم للمتضررين من الفيضانات المميتة التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي والتغلب على الاستقطاب المتعمق والانقسام الاجتماعي.



