اليوم السابع
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الإثنين، 15 أغسطس 2022 07:36 م
أكرم القصاص
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سماع دوي انفجارات قرب محطة زابوريجيا للطاقة النووية إثر قصف أوكرانى

الإثنين، 15 أغسطس 2022 07:03 م
سماع دوي انفجارات قرب محطة زابوريجيا للطاقة النووية إثر قصف أوكرانى أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت سلطات زابوروجيا المعينة من قبل روسيا سماع دوي انفجارات، اليوم /الاثنين/ قرب محطة زابوروجيا للطاقة النووية نتيجة قصف نفذته القوات الأوكرانية.


وقالت هذه السلطات في بيان بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك": "على الجانب الآخر من نهر دنيبر، جرى إطلاق النار مرة أخرى اليوم 15 أغسطس على المدنيين والبنية التحتية لمدينة "إنرجودار" لأكثر من ساعة، حيث قامت القوات المسلحة الأوكرانية بإطلاق نيران كثيفة على المنطقة".


وأضاف البيان: "للمرة الثانية في يوم واحد، تم تسجيل ضربات على قرية "إيفانوفكا"، وتقوم حاليا خدمات الطوارئ بالمدينة بجمع المعلومات عن الإصابات والأضرار، التي لحقت بالبنية التحتية للمدينة".


وكان المتحدث باسم إدارة مدينة "إنرجودار"، فلاديمير روجوف،أعلن السبت الماضي أن القوات الأوكرانية قصفت مجددا. 


من جانبها نفت سلطات كييف استهداف المحطة وتتهم الجيش الروسي، الذي يسيطر عليها، بقصفها، الأمر الذي دفع المسؤولين الروس إلى طلب حضور ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق بنفسهم من صحة الرواية الروسية وبطلان مزاعم نظام كييف.


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