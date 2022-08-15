رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير المالية لتهنئته لتوليه رئاسة المجلس

استقبل المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، الدكتور محمد معيط وزير المالية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة تولى برئاسة مجلس الدولة.

وأعرب المستشار عادل عزب خلال اللقاء عن خالص شكره وتقديره للدكتور محمد معيط، مُتمنيًا دوام التعاون بين كل من مجلس الدولة ووزارة المالية.

كما قدم المستشار عادل عزب بخالص التهانى للسيد الدكتور محمد معيط على ثقة القيادة السياسية فى التجديد بمنصب وزير المالية، وتمنى دوام السداد والتوفيق للجميع بما يحقق مزيدًا من الرفعة والثقة لوطننا العزيز.