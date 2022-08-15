ذا هيل: الجمهوريون يتطلعون للظهور على "فوكس نيوز" لكسب الدعم قبل "التمهيدية"

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية من المتوقع أن تلعب دورا محوريا فى الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهورى وانتخابات الرئاسة لعام 2024، ويتطلع الجمهوريون بالفعل إلى استراتيجيات تسهل لهم الوصول إلى الشبكة وجمهورها.

واعتبرت الصحيفة إن الشبكة تمثل منصة مهمة للانتخابات التمهيدية، حيث يأمل الجمهوريون في الحصول على وقت بث ملائم واهتمام على شبكة عززت آمال الحزب الجمهوري في الماضي.

وقال مايكل ميرير ، الأستاذ في جامعة ويسكونسن ، الذي يدرس استراتيجية الإعلام والسياسة: "لا يوجد طريق إلى ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لا يمر عبر فوكس. بالنسبة لعام 2024 ، بشكل أساسي بعد الولايات الأربع الأولى ، لا يمكنك فعلاً ممارسة سياسات البيع بالتجزئة. ستحتاج إلى الوصول إلى أعلى مكبر صوت ".

وأوضحت الصحيفة أن داعمى الحزب الجمهوري يشاهدون بالفعل شبكة فوكس ويتابعون ترامب وغيره من المرشحين المحتملين لعام 2024 ، مع الاهتمام بمعرفة كيف يحاولون المضي قدمًا.

وأشارت "ذا هيل" إلى أن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس ، والسيناتور تيد كروز (جمهوري من تكساس) وتيم سكوت (جمهوري من ولاية تكساس) بالإضافة إلى حاكمة ولاية ساوث داكوتا كريستي نويم من بين الأسماء الجريئة في الحزب الجمهوري الذين حصلوا على وقت بث كبير على قناة فوكس في الآونة الأخيرة.

وقالت إن الشبكة منحت يوم الإثنين الماضى سكوت وقتا كضيف في البرنامج الحواري النهاري للشبكة "The Five" ، بينما كان كروز منتظمًا في برنامج شون هانيتى المسائي.

وبرز ديسانتيس باعتباره المرشح المفضل لدى الحزب الجمهوري بخلاف ترامب في أوائل عام 2024.

ورفضت فوكس نيوز التعليق على استراتيجيتها لحجز الضيوف من حيث صلتها بدورات الحملة الانتخابية والانتخابات المقبلة.