جامعة المنوفية تنظم قافلة بيطرية إلى قرية مليج بمركز شبين الكوم

المنوفية -فريق المحافظات

نظمت اليوم كلية الطب البيطرى جامعة المنوفية قافلة طبية بيطرية إلى قرية مليج بمركز شبين الكوم تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية.

تأتى القافلة تحت إشراف الدكتور عبدالرحمن الباجورى مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف وحضور الدكتور أحمد الفيومى عميد الكلية والدكتورة إيمان باظة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور مبروك عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

قامت القافلة بإجراء العديد من الفحوصات الإكلينيكية والفحص الميكروسكوب للحالات الواردة حيث تم الكشف بالسونار على 15 حالة و20 حالة باطنة و5 حالات حيوانات أليفة وحالة جراحة هذا إلى جانب علاج 10آلاف من الطيور المختلفة.

شارك فى القافلة نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية هم الدكتور محمد سعد مدرس البكتيريا والدكتورة جهاد نبيل ودكتورة تسنيم محمد ودكتور احمد مجدى ودكتورة مروة صلاح ودكتورة ماء محروس ودكتورة هدى حسن، ودكتور عاطف عبد الحليل أستاذ الجراحة.