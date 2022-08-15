توسعة ورصف الطرق لتيسير الحركة المرورية بعدد من مدن كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت عدد من مدن محافظة كفر الشيخ أعمال توسعة طرق ورصف، لتيسير الحركة المرورية، إضافة لاستكمال أعمال التطوير التي تشهدها العديد من المدن والقرى، من بينها تطوير الميدان الإبراهيمي بدسوق، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابعت المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، أعمال توسعة ورصف الطرق بعدد من أحياء غرب وشرق مدينة كفر الشيخ، واستكمال أعمال طبقة أساس للجزيرة الوسطى شارع الجيش امام حديقه صنعاء، وتوريد طبقة تربة زلطية بالقطاع الاول محور محله موسى سخا، والانتهاء من توريد و دمك التربه الزلطيه للطريق الرابط من ش الجيش حتى طريق مسار العائلة المقدسة بسخا بطول 130 مترا وعرض 12 مترا.

تابع وائل فرج ، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال فرد طبقة السن بشارع ابو العزايم مرورا بالمستشفى وحتى ديوان عام مدينة برج البرلس، وسنفرة طبقة السن ودمجها استعدادا لوضع طبقة الأسفلت النهائية بشارع المعهد الديني بالقاشه

كما تابع السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق. استكمال الأعمال بوضع طبقة الأسفلت النهائية بالمناطق الجاري رصفها طريق دسوق قلين، وأعمال الرصف بعدد من أحياء مدينة دسوق، واستكمال الأعمال التمهيدية وبدء فرد طبقة الأساس" السن " بشارع قصر الثقافة ، وتابع أعمال تركيب الانترلوك ، والبلدورات بطريق المستشفى العام،والميدان الابراهيمى.



جانب من رصف طريق دسوق قلين



رصغ طريق دسوق لين



فرد السن بدسوق



متابعة فرد السن



تمهيد الطرق بدسوق



تمهيد الطريق بالبرلس



تطوير الميدان الابراهيمي