تمكين المرأة.. إنشاء منصات إلكترونية للمشاركة فى إعداد الموازنة ورؤية مصر 2030

كتبت نورا فخرى

أكد البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط عن السنة المالية الجديدة 2022/2023 لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مدى الحرص الحكومي علي تمكين وإشراك المرأة، حيث يجري التخطيط لتنفيذ أنشطة تمكين الفتيات والمرأة في القري الفقيرة المدرجة بمبادرة حياة كريمة بالتعاون مع الشركاء المعنيين في محافظات الفيوم والإسكندرية واستهداف الفئة العمرية (15-24سنة).

ويشير البيان المالي في هذا الصدد، إلي إنشاء منصات الكترونية تعليمية تفاعلية Learning Management System تمكن المرأة والشباب من المشاركة الفعالة حول دورة إعداد الموازنة وإدراج تلك المنصات على بوابة مصر الرقمية، فضلا عن رفع الوعى بالموازنة العامة للدولة ورؤية مصر 2030، بما يعزز الاستفادة من جهود الدولة في تنمية المرأة.

ولفت البيان المالى، إلي أن جهود رفع الوعي والتثقيف المالي ضمن استراتيجية وزارة المالية لفهم سوق العمل بالتعاون مع البنك المركزى وجهاز تنمية المشرعات الصغيرة والمتوسطة والبورصة المصري عن طريق رفع الوعي بالفرص المتاحة ضمن مبادرات الشمول المالي وريادة الأعمال، فضلا عن بناء مهارات 2.000 من المراهقين والشابات المعرضات لخطر العنف وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والعديد من المؤسسات الدولية ذات الصلة لدعمهن فى الحصول على فرص للتمكين المـالي مـن خـلال مختلف المنصات الإلكترونية الخاصة بالجهات المعنية، كما سيتم تعريفهم ببعض الجوانب التقنيـة مثل شبكات الكمبيوتر والبرمجة وأنظمة التشغيل والتسويق الالكتروني والجرافيك.