تعليم الوادي الجديد تدشن برنامج الدمج التعليمي والتطبيقات التكنولوجية المساعدة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

دشن الدكتور جمال حسن ،وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين ، البرنامج التدريبى (الدمج التعليمي والتطبيقات التكنولوجية المساعدة) بإدارة بلاط التعليمية ، بحضور مدير الإدارة التعليمية والمستهدفين من التدريب و ذلك فى إطار برتوكول التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى و وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبشأن تطوير العملية التعليمية لطلاب التريية الخاصة والارتقاء بالمستوى المهنى للمعلمين فى التعامل مع الطلاب ذوى الهمم بالمدارس.



وأكد مدير التعليم بالمحافظة أن البرنامج يستهدف موجهى العموم و الأوائل للمواد الدراسية المختلفة ومديرى الإدارات النوعية بجميع الإدارات التعليمية ، ومسئولى الدمج والتربية الخاصة على مستوى الإدارات التعليمية بالتنسيق مع إدارتى التربية الخاصة والتدريب بالمديرية و فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالمحافظة

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة المستهدفين بضرورة تحقيق الإستفادة القصوى من التدريب وتبادل ونقل الخبرات فيما بينهم .



وفي سياق متصل عقد مدير قطاع التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، وبحضور مدير إدارة بلاط التعليمية ، لقاءا ومجموعة من منسوبى إدارة بلاط التعليمية ، لبحث آخر المستجدات الخاصة بسير منظومة العمل وخاصة مع الإستعداد والتجهيز لانطلاق العام الدراسى الجديد 2022_ 2023 م .



وخلال اللقاء ناقش وكيل التعليم بالمحافظة مع الحضور خطة العمل الفترة القادمة والإنتهاء تماما من النشرات الخاصة بالمعلمين والإستعداد التام لإنطلاق العام الدراسى الجديد.

مشيرا إلى تقديم كافة سبل الدعم للجميع وحال وجود أى مشكلات أو عوائق تعرقل العمل سيتم تذليلها على الفور وفقا للقوانين والقواعد المنظمة بهدف تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب وجعل المدرسة بيئة جاذبة .



وأكد وكيل التعليم بالمحافظة على ضرورة التكاتف والتعاون من اجل الإرتقاء بمنظومة العمل والنهوض به إلى جانب تحقيق أعلى كفاءة ودقة فى الأداء وسرعة إنجاز العمل



