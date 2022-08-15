تسمم أم وطفلتيها عقب تناولهم طعاما فاسدا بطما شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول وعمرو خلف

استقبل مستشفى طما المركزى شمالى محافظة سوهاج، ربة منزل وطفلتين مصابين بحالة إعياء شديد والم بالبطن على إثر تناولهم طعاما منزليا فاسدا وتم حجزهم بالمستشفى تحت الملاحظة الطبية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بإصابة 3 أشخاص من بينهم طفلين بحالة تسمم عقب تناولهم جميعا طعاما منزليا فاسدا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بوصول كل من داليا ع م ع 27 سنة ربة منزل، و ه ا ع 4 سنوات ، ومليكة ا ع عامين بنات الأولي ويقيمن دائرة المركز إلى مستشفى طما المركزى يعانون من " حالة إعياء وقيئ " إدعاء تناول طعام فاسد.

وبسؤال شقيقة الأولى المدعوة شيماء ع م ع 25 سنة ربة منزل وتقيم دائرة المركز حدوث إصابة المذكورين عقب تناولهن وجبة طعام منزلي فاسد ونفت الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.