تخريج 75 سيدة مزارعة بالمدارس الحقلية في بني سويف

أقامت مديرية الزراعة في بني سويف، بإشراف المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، حفلا لتخرج عدد 75 مزارعة بالمدارس الحقلية للمزارعات، وذلك بالجمعية المركزية للتعاون الزراعي ببني سويف.
قال المهندس مصطفى راشد مدير عام الشئون الزراعية ببني سويف ، أنه تم تدريب المزارعات في الفترة من نوفمبر 2021 حتى يوليو 2022 علي الصناعات الغذائية والموضوعات التنموية وذلك بهدف تمكين المرأة الريفية اقتصاديا واجتماعيا ، مشيرا إلى أن التدريب جمع بين التدريب "الأون لاين "والتدريب العملي بين محافظات بني سويف والمنيا واسيوط .
تخريج 75 سيدة مزارعة بالمدارس الحقلية في بني سويفالإثنين، 15 أغسطس 2022 11:36 ص
الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
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أقامت مديرية الزراعة في بني سويف، بإشراف المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، حفلا لتخرج عدد 75 مزارعة بالمدارس الحقلية للمزارعات، وذلك بالجمعية المركزية للتعاون الزراعي ببني سويف.
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