تحرير 83 مخالفة تموينية بمراكز المنيا.. اعرف التفاصيل

أعلنت مديرية التموين بالمنيا، ضبط 83 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة الدورية والمرور على المنشآت والقطاعات الخدمية والمخابز البلدية والأسواق، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم خلال الحملات ضبط 83 مخالفة تموينية، منها 71 مخالفة للمخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - وقضايا أخرى متنوعة)، كما تم ضبط 12 مخالفة في مجال متابعة الأسواق حيث تنوعت المخالفات بين (عدم وجود صلاحية، عدم وجود شهادة صحية ، ذبح خارج السلخانة، سلع مجهولة المصدر وقضايا تموينية أخرى).