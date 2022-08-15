تحرير 16 محضر إشغال طريق وعدم صيانة أعمدة إنارة بـ3 مراكز في المنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، في تنفيذ الحملات اليومية لإزالة تراكمات القمامة، لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، مع المتابعة الدورية والمستمرة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية، لرفع التعديات على حرم الطريق لخلق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تابع سعيد محمد رئيس مركز مطاي حملات النظافة بالشوارع والأحياء الرئيسية والقرى التابعة لها لرفع المخلفات وتراكمات القمامة ونقلها للمقالب العمومية حيث تم رفع القمامة من نقاط تجميعها بقرية منبال ونقلها للظهير الصحراوي باستخدام معدات الوحدة المحلية، وذلك في إطار النهوض بمنظومة النظافة والحفاظ على البيئة من التلوث وحفاظاً على صحة المواطنين.

كما واصلت الوحدة المحلية أعمال الصيانة الدورية لكشافات الانارة والاعمدة بالطرق الرئيسية بقرية القيسي التابعة لقرية مرزوق بمنبال وذلك ضمن خطة المحافظة لدعم الانارة وتيسيراً على المارة من المواطنين والمركبات والحد من وقوع الحوادث.

وتابع أحمد راشد مهدى رئيس مركز ومدينة سمالوط، أعمال دعم الطرق الرئيسية بأعمدة إنارة حيث تم زراعة أعمدة كهرباء بمطلع ونزلة طريق طراد النيل شمالاً تجاه قرية قلوصنا وجنوباً اتجاه قرية الخمايشة بمحور سمالوط وذلك حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين والحد من وقوع حوادث الطريق.

واستعرض الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا، جهود الوحدة المحلية حيث نفذ قسم الانارة التابع للوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان أعمال صيانة وتغيير أسلاك وكابلات المحول الكهربائي بقرية أبو قرين وتم تغيير وتوصيل اسلاك بقرية الأبعادية فضلاً عن إصلاح وصيانة ١٥كشاف أمام كنيسة الأبعادية.

واضاف ان الوحدة المحلية تواصل جهودها في المتابعة اليومية لحالة النظافة العامة حيث تم رفع المخلفات والقمامة من نقاط التجميع بطريق مصر أسوان الزراعي أمام قرى ماقوسة و الحواصلية وشارع الحاج وشارع ترعة النسوان وشارع عمر المختار بعزبة الجارحي لتوفير بيئة نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة، كما تم تحرير 16 محضر إشغال منعاً للتكدسات المرورية وحفاظاً على حرم الطريق العام.



صيانة اعمدة الإنارة (1)