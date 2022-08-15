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بعد ظهور براءتها من تسريب امتحان الديناميكا.. أروى جمال: سألتحق بالهندسة

الإثنين، 15 أغسطس 2022 01:12 م
بعد ظهور براءتها من تسريب امتحان الديناميكا.. أروى جمال: سألتحق بالهندسة الطالبة أروى ووالدها
الشرقية - إيمان مهنى

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فرحة وزغاريد عمت منزل الطالبة أروي جمال لاشين بالثانوية العامة من مركز منيا القمح بالشرقية، بعد ظهور براءتها من تهمة تسريب امتحان مادة الديناميكا، ورفع الحظر عن نتيجتها، حيث تبين حصولها على مجموع 84%.
 
ويقول والد أروى جمال لاشين لـ"اليوم السابع": يوم نتيجة الثانوية العامة كان بمثابة الصدمة. عند الدخول على موقع النتيجة وجدنا النتيجة صفر %، عشنا فترة صعبة جدا، تلك الايام الماضية، بسبب حجب النتيجة لاتهامها بتهمة تسريب امتحان مادة الديناميكا علي غير الحقيقة .
 
وأشار والدها إلى أنه تقدم باستغاثات للجهات المعنية، واستجابت الوزارة واجرت تحقيقات في الواقعة، تبين أن احد الاشخاص هو مسئول عن تصوير ورقة الامتحان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده بمعرفة الوزارة، ورفع الحظر عن النتيجة .
 
وأشار إلي أنه بالامس تلقي اتصالا من التعليم بالتوجه للكنترول بمحافظة الإسماعيلية، لاستلام بيان النجاح ، للتقدم للتنسيق المرحلة الأولى.
 
وأعربت الطالبة أروي جمال عن شكرها لوزارة التربية والتعليم والجهات المعنية لسرعة التحقيق في الواقعة وإثبات برائتها من تلك التهمة ، لافتة إلى أنها من المتفوقين علميا ، وتعرضت لصدمة بسبب ذلك ، مضيفا أنها ستلتحق بالهندسة فهي حلم حياتي منذ الطفولة .
 
 
 

الشرقية

اخبار مصر

حجب نتيجة الثانويه العامه

الثانوية العامة بالشرقية

نتيجة الثانوية العامة

منيا القمح



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