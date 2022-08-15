بتر ساق شاب إثر اصطدامه بالقطار فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب شاب فى العقد الثالث من العمر ببتر فى الساق اليسرى، إثر تصادم قطار به امام محطة السكة الحديد بمدينة بنى سويف، وتم نقله بسيارة إسعاف إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بنى سويف التخصصى لإجراء الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقى اللواء أسامة حلمى مدير أمن بنى سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بشاب أمام محطة السكة الحديد بمدينة بنى سويف، أسفر عن إصابته ببتر فى الساق الأيسر.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى، محمد حسين على 23 عامًا، عامل بشركة أمن، مقيم محافظة أسيوط، أصيب ببتر بالساق الأيسر، خلال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة.