اليوم.. قطع مياه الشرب عن مدينة إدفو بأسوان بالكامل 12 ساعة للصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، قطع المياه عن مدينة إدفو بالكامل، اليوم الاثنين، لمدة 12 ساعة نظرا للقيام بأعمال إحلال وتجديد للشبكات.

وذكرت الشركة، أنه نظراً للقيام بعملية إحلال وتجديد شبكات مياه مدينة إدفو لزوم خطة الرصف وربط خطوط المياه ، وهو الأمر الذى سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن مدينة إدفو وذلك اعتباراً من الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين الموافق 15/8/2022 وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى الثلاثاء الموافق 16/8/2022.

وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.