اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 أغسطس 2022 03:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

اليوم.. قطع مياه الشرب عن مدينة إدفو بأسوان بالكامل 12 ساعة للصيانة

الإثنين، 15 أغسطس 2022 02:00 ص
اليوم.. قطع مياه الشرب عن مدينة إدفو بأسوان بالكامل 12 ساعة للصيانة قطع المياه - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، قطع المياه عن مدينة إدفو بالكامل، اليوم الاثنين، لمدة 12 ساعة نظرا للقيام بأعمال إحلال وتجديد للشبكات.
 
وذكرت الشركة، أنه نظراً للقيام بعملية إحلال وتجديد شبكات مياه مدينة إدفو لزوم خطة الرصف وربط خطوط المياه ، وهو الأمر الذى سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن مدينة إدفو وذلك اعتباراً من الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين الموافق 15/8/2022 وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى الثلاثاء الموافق 16/8/2022.
 
وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.

 


قطع المياه

مياه الشرب

اسوان

مدينة ادفو

اخبار المحافظات

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة