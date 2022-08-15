اليوم السابع: الوزراء الجدد يبدأون تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: "بشعار المواطن أولا" الوزراء الجدد يبدأون تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى.. مصر السوق الأكبر للغاز الطبيعى فى القارة السمراء.. القاهرة صدرت بـ892.3 مليار دولار فى أول 4 أشهر من 2022..وتنتج 3.6 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا

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مصر السوق الأكبر للغاز الطبيعى فى القارة السمراء.. القاهرة صدرت بـ892.3 مليار دولار فى أول 4 أشهر من 2022..وتنتج 3.6 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا

"بشعار المواطن أولا" الوزراء الجدد يبدأون تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى

وزير التنمية المحلية: تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل المستمر معهم على رأس أولويات العمل

وزير الصحة: رضاء المواطن عن مستوى الخدمات الطبية على رأس أولويات المنظومة الصحية

وزير التعليم العالى: الدولة تستهدف الوصول إلى 100 جامعة لاستيعاب الإقبال على التعليم الجامعى

وزير الدولة للإنتاج الحربى: تنفيذ توجيهات الرئيس بتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين أحدث التكنولوجيات

وزير الرى: التغيرات المناخية أخطر الملفات أمام إدارة منظومة المياه فى مصر

وزير التعليم: مستمرون فى التطوير وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وبمشاركة أولياء الأمور والطلاب

من الشمال إلى الجنوب إنجازات مستمرة على أرض سيناء مشروعات إسكان وخدمات لقرى الشيخ زويد.. ووجه جديد لشرم الشيخ استعدادا لمؤتمر المناخ

كنيسة أبو سيفين.. حريق أوجع قلوب المصريين.. الشعب المصرى على قلب رجل واحد

الحكومة ترفع شعار «توسيع قاعدة الشمول المالى» لتيسير وصول الخدمات للمواطنين.. فتح الحسابات المصرفية باستخدام الرقم القومى فقط.. التوسع فى افتتاح فروع صغيرة للبنوك الحكومية.. وتشجيع إنشاء الشركات الخاصة فى مجال الدفع الإلكترونى

«الكهرباء» تنجح فى القضاء على أخطاء الفواتير بعد تعاونها مع «شعاع»

«التموين» تستلم أكثر من 4 ملايين طن قمح من المزارعين حتى الآن.. استمرار التوريد حتى نهاية الشهر الجارى.. وصرف 23 مليار جنيه مستحقات المزارعين



