اليوم السابع
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اليوم.. الأزهر العالمى للفتوى يعقد الملتقى الفقهى الثانى حول فقه الاستثمار

الإثنين، 15 أغسطس 2022 07:00 ص
اليوم.. الأزهر العالمى للفتوى يعقد الملتقى الفقهى الثانى حول فقه الاستثمار مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
كتب ــ لؤى على

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ينظم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الملتقى الفقهي الثاني بعنوان "فقه الاستثمار والاقتصاد ـ التأصيل الإفتائي واستشراف المستقبل"، وذلك اليوم بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، وبحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ولفيف من قيادات وعلماء الأزهر الشريف.
 
ويناقش الملتقى الفقهي الثاني لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية؛ منهجية صناعة الفتوى في قضايا الاستثمار والمستجدات الاقتصادية، ويحاضر فيه الدكتور حسن الصغير، أمين عام هيئة كبار العلماء، كما يناقش دور الاجتهادات الفقهية في دعم التنمية والاستثمار، ويحاضر فيه أ.د. علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، عضو هيئة كبار العلماء، كما يناقش الملتقى دور الاقتصاد السلوكي في ضوء النصوص الشرعية، ويحاضر فيه الدكتور عطا السنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.
 
 

الأزهر العالمي للفتوى

الازهر

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

الفتوى الالكترونيه



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