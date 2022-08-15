الفلبين تتطلع لشراء طائرات هليكوبتر أمريكية بعد إلغاء صفقة روسية

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قال سفير الفلبين في واشنطن خوسيه مانويل روموالديز، اليوم الاثنين إن الفلبين تتطلع لشراء طائرات هليكوبتر ثقيلة من طراز شينوك من الولايات المتحدة، بعد إلغاء صفقة مع روسيا بقيمة 12.7 مليار بيزو (227.35 مليون دولار) تجنبا للعقوبات الغربية.

وفي يونيو الماضي، قبل أيام من إنهاء الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي لولايته التي استمرت ست سنوات، ألغت الفلبين صفقة لشراء 16 طائرة هليكوبتر نقل عسكرية روسية من طراز "مي-17" بسبب مخاوف من عقوبات أمريكية مرتبطة بغزو روسيا لأوكرانيا.

وقال روموالديز، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إن واشنطن لم تضغط على الفلبين للتخلي عن الصفقة مع الروس، بحسب وكالة أنباء أسوشيتيد برس لكنه أوضح أنه في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير الماضي، قد تواجه الدول التي ستشتري معدات روسية عقوبات غربية.

وأضاف روموالديز: "اعتقد أنه كان من الحكمة حقا أن يوافق الرئيس (السابق) دوتيرتي على إلغاء ذلك العقد لأنه يمكن أن يوفر لنا الكثير من المتاعب".

وأشار إلى أن العرض الأمريكي لبيع طائرات بوينج سي إتش-47 شينوك تمت مناقشته في وقت سابق من العام الماضي من جانب وزير الدفاع الفلبيني السابق دلفين لورينزانا ونظيره الأمريكي لويد أوستن في واشنطن حتى قبل أن يقنع كبار أعضاء مجلس الوزراء دوتيرتي بإلغاء الصفقة.

وأوضح السفير أن طائرات شينوك ستحل محل المعدات الموجودة المستخدمة في تحركات القوات والتأهب للكوارث في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وقال روموالديز إن الولايات المتحدة مستعدة لإبرام صفقة بالمبلغ الذي كان من المقرر أن تنفقه الفلبين على طائرات الهليكوبتر الروسية، مضيفا أن الصفقة مع واشنطن ستشمل على الأرجح الصيانة والخدمة وقطع الغيار.