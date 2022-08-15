الفريق محمد عباس: جودة الخدمات وتعظيم العائد والارتقاء بالعنصر البشرى أولوية

أعرب الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى عن تقديره وفخره بثقة القيادة السياسية باختياره وزيرا للطيران المدنى متوجهـا بـالشكر والامتنان للرئيس عبد الفتـاح السيسى على هذه الثقة التى تعد تكليفا ومسئولية كبيرة فى خدمة الوطن لاستكمال مسيرة التنمية والتطوير لمنظومة النقل الجوى وفق "رؤية مصـر 2030"

جاء ذلك خلال أول لقاء لوزير الطيران المدنى بقيادات الوزارة ورؤسـاء الهيئات والشركات القابضة والتابعة، وذلك بحضور الطيار محمد منار وزير الطيران السابق والطيار منتصـر مناع نائب وزير الطيران المدنى للتعرف على أهم ملامح المشروعات القائمة والخطط المستقبلية لقطاع الطيران.

وفى بداية اللقاء رحب الفريق محمد عباس بقيادات الوزارة ورؤسـاء الهيئات والشـركات مؤكداً على أهمية استمرار خطط التطوير والتحديث فى منظومة الطيران المدنى، قائلاً " إننا لن نبدأ من جديد ولكننا سنبنى على ما قام به الوزراء السابقون لاستكمال منظومة التطوير بما يهدف إلى تعظيم الإيرادات وتقديم خدمة متميزة تليق بالمكانة الرائدة التى تتمتع بها مصـر فى مجال النقل الجوى إقليميا ودوليا "

وأكد الفريق محمد عباس على ضرورة الارتقاء بالعنصـر البشـرى الذى يمثل الثروة الحقيقية للقطاع كونه أهم عناصـر منظومة التطوير والتنمية الشاملة مشيراً إلى أن قطاع الطيران يزخر بالكوادر البشـرية الماهرة التى ستسهم فى تحقيق مستقبل واعد وأكثر إشراقا كما طالب الوزير الجميع بالعمل وبذل مزيد من الجهد والتفانى فى العمل بما يسهم فى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة من خلال استمرار الخطط والمشروعات الخاصة بتطوير صناعة النقل الجوي.

وأشار وزير الطيران المدنى إلى ضرورة الانتهاء من مشروعات التطوير بالمطارات المصرية فى مواعيدها المحددة دون أى تأخير واستمرار تحديث المنظومة الأمنية بها إلى جانب استمرار خطة تحديث الأسطول الجوى لمصر للطيران والتوسع فى الشبكة الجوية وتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين بما يسهم فى جذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية إلى مصـر وتشجيع القطاع الخاص على ضخ مزيد من الاستثمارات فى مجال الطيران.