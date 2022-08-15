اليوم السابع
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الإثنين، 15 أغسطس 2022 11:43 م
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الغرف السياحية: السياحة وزارة اقتصادية لارتباطها بالدخل القومى من العملة الصعبة

الإثنين، 15 أغسطس 2022 11:03 م
الغرف السياحية: السياحة وزارة اقتصادية لارتباطها بالدخل القومى من العملة الصعبة جانب من اللقاء
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور حسام هزاع عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن وزارة السياحة تعتبر وزارة اقتصادية لأنها مرتبطة بالدخل القومى من العملة الصعبة.
 
وأضاف عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، خلال برنامج كلام في السياسة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنخ خلال تولى الدكتورة رانيا المشاط وزارة السياحة وهى من خارج القطاع السياحى كان لدينا 13 مليون سائح ودخل لمصر 12 مليار و600 مليون دولار ، وهذا تم من خلال التسويق السياحى.
 
وأوضح عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه عندما جاء خالد عنانى لوزارة السياحة حدثت أزمة كورونا وأزمات عالمية والإجراءات الاحترازية فبدأ يتم وضع استراتيجيات من الصفر لجذب السائح الأجنبى، مشيرا إلى أن التسويق السياحى يجب أن يبنى على خطط دراسية لجذب السائح الأجنبى لمصر مقارنة بدول أخرى تقوم بتسويق آخر وهى لا تملك أشياء مثلنا وتستطيع جذب سياح أجانب.

تعديل وزارى

كلام في السياسه

مصر

حسام هزاع

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